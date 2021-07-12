«Челси» вступает в погоню за Холандом. Кэф на переход норвежца в «Реал» вырос на 33%
В своем твиттере журналист Патрик Бергер сообщил, что «Челси» рассматривает возможность покупки Эрлинга Холанда.
«Челси» (вместе с «Манчестер Сити» и «Реалом Мадрид») – клуб, за который Эрлинг Холанд мог бы выступать в будущем. Но официальной заявки пока нет. «Боруссия Дортмунд» хочет сохранить лучшего нападающего и все еще рассчитывает на него. Но: если предложение в размере 175 миллионов евро действительно поступит, «Боруссия» продаст футболиста», – написал журналист.
Букмекеры считают, что «Челси» – фаворит на трансфер Холанда:
- «Челси» – 2.75;
- «Манчестер Сити» – 4.00;
- «Реал Мадрид» – 6.00 (24.07 кэф был 4.50);
- «Барселона» – 9.00 (16.00);
- «Манчестер Юнайтед» – 10.00 (8.00).
Источник: https://twitter.com/berger_pj/...
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