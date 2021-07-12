В своем твиттере журналист Патрик Бергер сообщил, что «Челси» рассматривает возможность покупки Эрлинга Холанда.

«Челси» (вместе с «Манчестер Сити» и «Реалом Мадрид») – клуб, за который Эрлинг Холанд мог бы выступать в будущем. Но официальной заявки пока нет. «Боруссия Дортмунд» хочет сохранить лучшего нападающего и все еще рассчитывает на него. Но: если предложение в размере 175 миллионов евро действительно поступит, «Боруссия» продаст футболиста», – написал журналист.

Букмекеры считают, что «Челси» – фаворит на трансфер Холанда:

«Челси» – 2.75;

«Манчестер Сити» – 4.00;

«Реал Мадрид» – 6.00 (24.07 кэф был 4.50);

«Барселона» – 9.00 (16.00);

«Манчестер Юнайтед» – 10.00 (8.00).

Источник: https://twitter.com/berger_pj/...

