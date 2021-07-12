Betting Insider

«Челси» вступает в погоню за Холандом. Кэф на переход норвежца в «Реал» вырос на 33%

автор Владимир Сорокин

В своем твиттере журналист Патрик Бергер сообщил, что «Челси» рассматривает возможность покупки Эрлинга Холанда.

«Челси» (вместе с «Манчестер Сити» и «Реалом Мадрид») – клуб, за который Эрлинг Холанд мог бы выступать в будущем. Но официальной заявки пока нет. «Боруссия Дортмунд» хочет сохранить лучшего нападающего и все еще рассчитывает на него. Но: если предложение в размере 175 миллионов евро действительно поступит, «Боруссия» продаст футболиста», – написал журналист.

Букмекеры считают, что «Челси» – фаворит на трансфер Холанда:

  • «Челси» – 2.75; 
  • «Манчестер Сити» – 4.00;
  • «Реал Мадрид» – 6.00 (24.07 кэф был 4.50);
  • «Барселона» – 9.00 (16.00);
  • «Манчестер Юнайтед» – 10.00 (8.00).

Источник: https://twitter.com/berger_pj/...

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