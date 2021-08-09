11 августа в 22:00 (МСК) определится обладатель Суперкубка Европы УЕФА. В решающем поединке встретятся «Челси» и «Вильярреал». Аналитики Pin-Up.ru дают следующие котировки на исход:

«Челси»: форма, ставки и прогноз

Лондонский клуб сделает все возможное, чтобы начать сезон с еврокубкового трофея. В прошлом сезоне «Челси» удалось выиграть Лигу чемпионов, в этом – лондонцы не планируют снижать планку.

В предсезонных товарищеских матчах действующие обладатели Лиги чемпионов забивали по два мяча во всех матчах. При этом команда Тухеля однажды сыграла вничью с «Тоттенхэмом» (2:2) и дважды обыграла «Арсенал» (2:1) и «Борнмут» (2:1).

Сейчас «Челси» работает над усилением атакующей линии. Видимо, немецкого специалиста не устраивает игра Тимо Вернера, поэтому бельгийский нападающий «Интера» Ромелу Лукаку в ближайшее время может переехать из Милана в столицу Англии.

Интересно, что прошлым летом лондонцы просто взорвали трансферный рынок, осуществляя сделку за сделкой. В 2021 году «Челси» пока что не осуществил ни одного трансфера.

В 4 последних матчах «Челси» одержал победу в трех и однажды сыграл вничью.

В победу команды Тухеля в этом матче верят более 85% капперов. Один из пользователей Betting Insider Артем Малечко считает, что у «Челси» гораздо больше шансов выиграть первый трофей еврокубкового сезона.





Pin-Up дает коэффициент 1.82 на то, что «Челси» одержит победу, поэтому прогнозистам советуем рассмотреть такую возможность для ставки.



«Вильярреал»: форма, ставки и прогноз

Испанский клуб умеет здорово играть против английских команд. В прошлом сезоне команда Эмери в Лиге Европы в двухматчевом противостоянии прошла лондонский «Арсенал», а в финале оказалась сильнее «МЮ» после серии пенальти.

Предсезонная подготовка у команды проходит не так удачно, как у «Челси». «Вильярреал» трижды сыграл вничью и потерпел два поражения. Команда Унаи Эмери проиграла «Марселю» и «Лестеру». Вничью испанцы сыграли с «Лионом», «Леванте» и «Лидсом».

В предстоящем матче за Суперкубок Европы УЕФА не смогут принять участие Иборра и Чуквуезе. Участие в финале Дани Парехо остается под вопросом.

Менее 10% прогнозистов считают, что гости в первом официальном матче сезона не проиграют. Более 5% капперов думают, что обе команды забьют в предстоящем матче за Суперкубок.

Аналитики Pin-Up дают очень хороший коэффициент на то, что «Вильярреал» не проиграет в основное время команде Тухеля. Кэф на это событие – 1.98.

«Челси» – «Вильярреал»: Счет в последних матчах





В трех последних матчах обе команды забивали голы, поэтому ставка на то, что обе команды забьют (кэф 1.97) должна зайти.



Во всех трех товарищеских матчах с участием «Челси» было забито более 2 мячей, поэтому можно смело сделать ставку на ТБ 2,5 с кэфом 2.15.

Где можно посмотреть трансляцию?

Матч «Челси» – «Вильярреал» 11 августа можно будет посмотреть на телеканале «Матч ТВ» и на сайте «Матч ТВ». Начало трансляции в 21:45 по московскому времени. Сама встреча начнется ровно в 22:00.