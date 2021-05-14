15 мая в 19:15 (МСК) на стадионе «Уэмбли» «Челси» сыграет с «Лестером». Встреча состоится в рамках финала Кубка Англии. Аналитики Pin-Up.ru дают следующие котировки на исход:

На то, что обладателем кубка станет «Челси» дают коэффициент 1.52, «Лестер» – 2.4.

Наиболее актуальные прогнозы и ставки на этот матч вы можете найти на специальной странице матча на сайте Betting Insider.

«Челси»: форма, ставки и прогноз

«Челси» сильно осложнил свое положение в чемпионате после поражения в последнем туре. Причем «аристократы» проиграли главному неудачнику этого сезона – «Арсеналу». И никакой финал ЛЧ (при проигрыше «Челси») не скрасит ситуацию, если команда Тухеля не попадет в топ-4 АПЛ по итогам сезона.

Стратегически Кубок Англии для «Челси» ничего не значит. Путевка в Лигу Европы у клуба и так будет. Другой вопрос, что трофеи никогда лишними не бывают, и Кубок Англии – это далеко не самый последний трофей.



Помочь «Челси» в игре с «Лестером» не смогут Кристенсен и Ковачич. Узнать предварительный состав «аристократов» вы можете здесь.



40% наших пользователей ставят на «Челси». Причем на чистую победу, без учета дополнительного времени и серии пенальти. Такой прогноз, например, дает набравший ход Серафим Прокофьев.





Если уж играть от «Челси», то взять победу команды Тухеля, наверное, будет самым оптимальным вариантом. В 1.96 ее оценивают в Pin-Up.ru.

«Лестер»: форма, ставки и прогноз

А вот «Лестер» свой последний матч в АПЛ выиграл. И не у кого-нибудь, а у «МЮ». Да, манкунианцы играли в ослабленном составе, но победа есть победа. И после поражения от «Ньюкасла» ее было очень важно одержать.

Ситуация у «Лестера» примерно та же, что и у «Челси». С точки зрения еврокубков Кубок Англии не имеет никакого значения. Но уж для «Лестера» выиграть что-то в Англии еще более важно.

В субботу сыграть за «Лестер» не смогут Барнс, Морган и Джастин. Узнать предварительный состав «лис» вы можете здесь.

На победу «Лестера» готовы поставить 10% наших капперов. Один из них – Арсений Урбин. Статистика у него сейчас не очень, но одной этой ставкой он может вернуться в игру.









Котировки позволяют нам заиграть Х2, поэтому если вы верите в «Лестер», то очень неплохие 1.84 в Pin-Up.ru нам дают за непроигрыш «лис».

«Челси» – «Лестер»: счет в последних матчах





А «Челси» как играл «низы», так и продолжает это делать. При Томасе Тухеле лишь три раза лондонцы пробивали ТБ (2,5). Поставить на ТМ (2,5) в финале кубка в Pin-Up.ru можно за коэффициент 1.69.

«Челси» – «Лестер»: статистика личных встреч





За последние 8 матчей против «Лестера» только один раз «Челси» забивал больше одного гола. Поставить на индивидуальный тотал «Челси» меньше (1,5) в предстоящей игре в Pin-Up.ru можно за коэффициент 1.72.

Где посмотреть онлайн-трансляцию игры?

В прямом эфире трансляцию матча «Челси» – «Лестер» покажет телеканал «Матч ТВ». Трансляция также будет доступна на официальном сайте канала.

Источник главного изображения: Reuters