Betting Insider

Тухель второй год подряд может выйти в финал ЛЧ. Узнайте, кто считается фаворитом ответного матча полуфинала

автор Алексей Шабалдин

5 мая в 22:00 (МСК) «Челси» дома сыграет с «Реалом». Встреча состоится в рамках стадии 1/2 финала Лиги Чемпионов. Аналитики Pin-Up.ru дают следующие котировки на исход:

  • Победа «Челси» – 2.23;
  • Победа «Реала» – 3.55;
  • Ничья – 3.30.

Наиболее актуальные прогнозы и ставки на этот матч вы можете найти здесь.

«Челси»: форма, ставки и прогноз

Англичане в четвертьфинале ЛЧ взяли вверх над «Порту». Выиграли в гостях (2:0), дома проиграли (0:1). В первом полуфинальном матче с испанцами добились хорошего результата, сыграв вничью (1:1). В предстоящем матче команду Тухеля для прохода в финал ЛЧ устроит ничья (0:0) или победа с любым счетом.

В АПЛ лондонцы идут на четвертом месте. От третьего «Лестера» отставание в 2 очка. А отрыв от пятого «Вест Хэма» 6 очков.

В последней игре АПЛ был обыгран в домашнем матче «Фулхэм» (2:0), в которой Хавертц оформил дубль.

В предстоящем матче у «Челси» не сыграет Ковачич, который залечивает мышечную травму. Узнать предварительный состав «Челси» вы можете здесь.

Вторая по популярности ставка среди наших пользователей – это победа «Челси». 17% ставок пришлись именно на этот вариант. Один из капперов нашего сайта oleg-centner делает прогноз на победу «Челси». Он считает, что мадридцы понесутся вперед, так как им нужен минимум 1 гол, а лондонцы их накажут в контратаках:

На победу «Челси» в БК Pin-Up.ru дают кэф 3.37. А на проход англичан в финал можно сделать ставку за кэф 1.65.

«Реал»: форма, ставки и прогноз

«Реал» в четвертьфинале Лиги Чемпионов прошел «Ливерпуль», выиграв их дома (3:1). В гостях разошлись в мировую (0:0).

В Ла Лиге испанцы идут на втором месте. Третья «Барса» отстает на 3 очка, четвертая «Севилья» на 4. Мадридский «Атлетико» впереди на 2 балла. В последнем туре Примеры команда Зидана хоть и с трудом, но выиграла «Осасуну» (2:0), дожав их в концовке встречи.

18 матчей подряд во всех турнирах мадридцы не проигрывают:

  • 12 побед;
  • 6 ничьих.

В предстоящем матче «Реалу» не смогут помочь: Васкес, Рамос и Карвахаль. Узнать предварительный состав «Реала» вы можете здесь.

На победу «Реала» оставили прогноз большинство наших капперов, а именно 34%.

Победу «Реала» эксперты Pin-Up.ru оценивают коэффициентом 3.55. Хороший кэф дают на проход мадридцев в финал Лиги Чемпионов: такую ставку можно сделать за кэф 2.30.

«Реал» – «Челси»: счет в последних матчах

У обеих команд в последних пяти матчах в играх не было больше трех мячей. Pin-Up.ru предлагает кэф 1.34 на то, что зайдет событие ТМ (3).

«Реал» – «Челси»: статистика личных встреч 

В истории очных противостояний «Челси» и «Реала» наблюдаются минимальные счета (0:1), (1:1). Хороший кэф за 2.50 в Pin-Up.ru дают на событие «Счет 1:0, 2:0 или 1:1». Учитывая, что англичане играют дома это самый подходящий вариант.

Где посмотреть онлайн-трансляцию игры?

В прямом эфире трансляцию матча «Челси» – «Реал» покажет телеканал «Матч ТВ». Начало трансляции в 21:45 по мск. Трансляция также будет доступна на официальном сайте канала, в разделе «эфир». До начала игры будут показывать предматчевый обзор команд.

Автор прогноза: Денис Антипов

Комментарии
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StavkaIgra
58.3% WR-4.08% ROI
Ну пара Челси с Реалом, да,очень неоднозначная и запутанная)
С одной стороны в первой игре Челси выглядел более собранной командой и смотрелся получше, но с другой стороны Реал на опыте может перевернуть всё в свою пользу. Тем и интересней будет нам наблюдать)
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Nikita Kolesnikov🍀
42.3% WR-2.77% ROI
StavkaIgraНу пара Челси с Реалом, да,очень неоднозначная и запутанная) С одной стороны в первой игре Челси выглядел более собранной командой и смотрелся получше, но с другой стороны Реал на опыте может перевернуть всё в свою пользу. Тем и интересней будет нам наблюдать)
Да почему все считают, что Челси смотрелся лучше? Да, они начали хорошо первый тайм. Активный пресинг, быстрый темп, быстрый гол. Потом Реал сравнивает и игра идет на равных абсолютно. Что у тех, что у других были моменты. 
Челси отличная команда спору нет. Но тут игра 50 на 50 как по мне. И Челси явно не фаворит. Рамос и Менди вернутся. Зидан знает какую игру ждать от Челси, и я уверен, что ответный матч он сыграет совсем по другому.
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Nikita Kolesnikov🍀
42.3% WR-2.77% ROI
StavkaIgraНу пара Челси с Реалом, да,очень неоднозначная и запутанная) С одной стороны в первой игре Челси выглядел более собранной командой и смотрелся получше, но с другой стороны Реал на опыте может перевернуть всё в свою пользу. Тем и интересней будет нам наблюдать)
Матч конечно будет очень интереснвый. Без сомнения
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StavkaIgra
58.3% WR-4.08% ROI
Nikita Kolesnikov🍀Да почему все считают, что Челси смотрелся лучше? Да, они начали хорошо первый тайм. Активный пресинг, быстрый темп, быстрый гол. Потом Реал сравнивает и игра идет на равных абсолютно. Что у тех, что у других были моменты. Челси отличная команда спору нет. Но тут игра 50 на 50 как по мне. И Челси явно не фаворит. Рамос и Менди вернутся. Зидан знает какую игру ждать от Челси, и я уверен, что ответный матч он сыграет совсем по другому.
Ну лично по-моему мнению Челси смотрелся лучше таки.Да,Реал периодически выравнивал игру ,но Челси и во втором тайме выделялся периодами. 
Да и вратарь Реала на первых минутах спас игру )
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StavkaIgra
58.3% WR-4.08% ROI
Nikita Kolesnikov🍀Матч конечно будет очень интереснвый. Без сомнения
Тем интереснее будет наблюдать, это да)
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Nikita Kolesnikov🍀
42.3% WR-2.77% ROI
StavkaIgraНу лично по-моему мнению Челси смотрелся лучше таки.Да,Реал периодически выравнивал игру ,но Челси и во втором тайме выделялся периодами. Да и вратарь Реала на первых минутах спас игру )
Ну да, отбил мяч после удара по центру. Было красиво согласен) Мог и второй гол быть. Да спору нет Челси достойный соперник. Но у Реала все шансы все равно))) 
Кароче фора +1 на Реал халява ставка
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StavkaIgra
58.3% WR-4.08% ROI
Nikita Kolesnikov🍀Ну да, отбил мяч после удара по центру. Было красиво согласен) Мог и второй гол быть. Да спору нет Челси достойный соперник. Но у Реала все шансы все равно))) Кароче фора +1 на Реал халява ставка
Это да.
Я и упомянул тоже в первом посте, что Реал может также перевернуть на классе ход события и серии в свою пользу.
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Nikita Kolesnikov🍀
42.3% WR-2.77% ROI
StavkaIgraТем интереснее будет наблюдать, это да)
Кстати. Что думаешь по матчу МанСити ПСЖ?
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StavkaIgra
58.3% WR-4.08% ROI
Nikita Kolesnikov🍀Кстати. Что думаешь по матчу МанСити ПСЖ?
Ну для конкурса, наверно, буду таки ставить на Сити)
А если по реальной ставке, то взял бы просто угловые бы,наверно.
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Nikita Kolesnikov🍀
42.3% WR-2.77% ROI
StavkaIgraНу для конкурса, наверно, буду таки ставить на Сити) А если по реальной ставке, то взял бы просто угловые бы,наверно.
Блин, так сложно тут предиктить если честно, думаю ПСЖ могут тоже. Но наверное как бы мне не нравился ПСЖ, МанСити пройдет в финал.
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