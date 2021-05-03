5 мая в 22:00 (МСК) «Челси» дома сыграет с «Реалом». Встреча состоится в рамках стадии 1/2 финала Лиги Чемпионов. Аналитики Pin-Up.ru дают следующие котировки на исход:

Наиболее актуальные прогнозы и ставки на этот матч вы можете найти здесь.

«Челси»: форма, ставки и прогноз

Англичане в четвертьфинале ЛЧ взяли вверх над «Порту». Выиграли в гостях (2:0), дома проиграли (0:1). В первом полуфинальном матче с испанцами добились хорошего результата, сыграв вничью (1:1). В предстоящем матче команду Тухеля для прохода в финал ЛЧ устроит ничья (0:0) или победа с любым счетом.

В АПЛ лондонцы идут на четвертом месте. От третьего «Лестера» отставание в 2 очка. А отрыв от пятого «Вест Хэма» 6 очков.



В последней игре АПЛ был обыгран в домашнем матче «Фулхэм» (2:0), в которой Хавертц оформил дубль.

В предстоящем матче у «Челси» не сыграет Ковачич, который залечивает мышечную травму. Узнать предварительный состав «Челси» вы можете здесь.

Вторая по популярности ставка среди наших пользователей – это победа «Челси». 17% ставок пришлись именно на этот вариант. Один из капперов нашего сайта oleg-centner делает прогноз на победу «Челси». Он считает, что мадридцы понесутся вперед, так как им нужен минимум 1 гол, а лондонцы их накажут в контратаках:

На победу «Челси» в БК Pin-Up.ru дают кэф 3.37. А на проход англичан в финал можно сделать ставку за кэф 1.65.

«Реал»: форма, ставки и прогноз

«Реал» в четвертьфинале Лиги Чемпионов прошел «Ливерпуль», выиграв их дома (3:1). В гостях разошлись в мировую (0:0).

В Ла Лиге испанцы идут на втором месте. Третья «Барса» отстает на 3 очка, четвертая «Севилья» на 4. Мадридский «Атлетико» впереди на 2 балла. В последнем туре Примеры команда Зидана хоть и с трудом, но выиграла «Осасуну» (2:0), дожав их в концовке встречи.

18 матчей подряд во всех турнирах мадридцы не проигрывают:

12 побед;

6 ничьих.

В предстоящем матче «Реалу» не смогут помочь: Васкес, Рамос и Карвахаль. Узнать предварительный состав «Реала» вы можете здесь.

На победу «Реала» оставили прогноз большинство наших капперов, а именно 34%.

Победу «Реала» эксперты Pin-Up.ru оценивают коэффициентом 3.55. Хороший кэф дают на проход мадридцев в финал Лиги Чемпионов: такую ставку можно сделать за кэф 2.30.

«Реал» – «Челси»: счет в последних матчах

У обеих команд в последних пяти матчах в играх не было больше трех мячей. Pin-Up.ru предлагает кэф 1.34 на то, что зайдет событие ТМ (3).

«Реал» – «Челси»: статистика личных встреч

В истории очных противостояний «Челси» и «Реала» наблюдаются минимальные счета (0:1), (1:1). Хороший кэф за 2.50 в Pin-Up.ru дают на событие «Счет 1:0, 2:0 или 1:1». Учитывая, что англичане играют дома это самый подходящий вариант.

Где посмотреть онлайн-трансляцию игры?

В прямом эфире трансляцию матча «Челси» – «Реал» покажет телеканал «Матч ТВ». Начало трансляции в 21:45 по мск. Трансляция также будет доступна на официальном сайте канала, в разделе «эфир». До начала игры будут показывать предматчевый обзор команд.

Автор прогноза: Денис Антипов