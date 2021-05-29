«Челси» – победитель Лиги чемпионов! Более 10% капперов дали верный прогноз на исход финала
Финал Лиги чемпионов закончился победой лондонского «Челси». Единственный гол в матче забил Кай Хаверц в конце первого тайма.
«Челси» – «Манчестер Сити» – 1:0.
Гол: 1:0 – 43' Хаверц
На что капперы ставили чаще всего?
- 30% – победит «Манчестер Сити»
- 11% – обе команды забьют (да)
- 10 % – победа «Челси»
- 6% – тотал больше 2,5
- 5% – Ф1 (-1)
Всего на финал Лиги чемпионов пользователи Betting Insider сделали 5318 ставок.
«Челси» завоевал свой второй Кубок в истории. Первая победа была одержана в 2012 году над «Баварией».
Комментарии
Сначала старые
Сначала новые
Согласны? Оставьте свой комментарий.