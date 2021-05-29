«Челси» – победитель Лиги чемпионов! Более 10% капперов дали верный прогноз на исход финала

Финал Лиги чемпионов закончился победой лондонского «Челси». Единственный гол в матче забил Кай Хаверц в конце первого тайма.

«Челси» – «Манчестер Сити» – 1:0.

Гол: 1:0 – 43' Хаверц

На что капперы ставили чаще всего?

30% – победит «Манчестер Сити»

11% – обе команды забьют (да)

10 % – победа «Челси»

6% – тотал больше 2,5

5% – Ф1 (-1)

Всего на финал Лиги чемпионов пользователи Betting Insider сделали 5318 ставок.

«Челси» завоевал свой второй Кубок в истории. Первая победа была одержана в 2012 году над «Баварией».