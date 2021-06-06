Сборная Чили на Кубке Америки: коэффициенты, состав и тренды
Сможет ли сборная Чили составить конкуренцию бразильцам и аргентинцам на Кубке Америки? Как выступят ее главные звезды? Узнаем совсем скоро, так как одновременно с Евро-2020 в Бразилии стартует 47-й розыгрыш Кубка Америки.
Чилийцы, по мнению букмекеров, не считаются фаворитами на чемпионство в этом году. Их кэф на победу – 13.00.
Расписание чилийцев на групповом этапе выглядит следующим образом:
(15.06) Аргентина – Чили
(19.06) Чили – Боливия
(22.06) Уругвай – Чили
(25.06) Чили – Парагвай
Кэф на то, что сборная Чили выйдет в плей-офф с первого места – 6.50.
Главный тренер сборной Чили Мартин Ласарте вызвал следующих игроков:
Вратари: Клаудио Браво, Габриэль Ариас, Габриэль Кастельон;
Защитники: Маурисио Исла, Гильермо Марипан, Эухенио Мена, Эрик Пульгар, Томас Аларкон, Энцо Роко, Франсиско Сьерральта;
Полузащитники: Чарлес Арангис, Пабло Гальдамес, Гари Медель, Клаудио Баеза, Луис Хименес, Карлос Паласиос, Жан Босежур, Сесар Пиньярес;
Нападающие: Джин Менесес, Эдуардо Варгас, Алексис Санчес, Бен Бреретон, Фабиан Орельяна.
5 лучших трендов на матчи сборной Чили
- В последних 3 матчах, где принимает участие Чили, забивают обе команды.
- В последних 5 матчах Чили забивает в первом тайме.
- ОЗ: Да. Ставка сыграла в 6 из 10 последних официальных матчей
- ИТМ (1,5). Ставка сыграла в 7 из 10 последних официальных матчей.
- ТБ (2,5) пробивался в 6 из 10 последних официальных матчей
Последние достижения на Кубках Америки
2019 – Четвертое место;
2016 – Победитель (победа в финале над Аргентиной в серии пенальти);
2015 – Победитель (победа в финале над Аргентиной в серии пенальти);
2011 – Поражение в четвертьфинале от Венесуэлы.
Напомним, что сборная Чили 38 раз принимала участие в Кубке Америки. Ее наивысшее достижение – чемпионство в 2015 и 2016 гг.