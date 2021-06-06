Сборная Чили на Кубке Америки: коэффициенты, состав и тренды

Сможет ли сборная Чили составить конкуренцию бразильцам и аргентинцам на Кубке Америки? Как выступят ее главные звезды? Узнаем совсем скоро, так как одновременно с Евро-2020 в Бразилии стартует 47-й розыгрыш Кубка Америки.

Чилийцы, по мнению букмекеров, не считаются фаворитами на чемпионство в этом году. Их кэф на победу – 13.00.

Расписание чилийцев на групповом этапе выглядит следующим образом:

(15.06) Аргентина – Чили

(19.06) Чили – Боливия

(22.06) Уругвай – Чили

(25.06) Чили – Парагвай

Кэф на то, что сборная Чили выйдет в плей-офф с первого места – 6.50.

Главный тренер сборной Чили Мартин Ласарте вызвал следующих игроков:

Вратари: Клаудио Браво, Габриэль Ариас, Габриэль Кастельон;

Защитники: Маурисио Исла, Гильермо Марипан, Эухенио Мена, Эрик Пульгар, Томас Аларкон, Энцо Роко, Франсиско Сьерральта;

Полузащитники: Чарлес Арангис, Пабло Гальдамес, Гари Медель, Клаудио Баеза, Луис Хименес, Карлос Паласиос, Жан Босежур, Сесар Пиньярес;

Нападающие: Джин Менесес, Эдуардо Варгас, Алексис Санчес, Бен Бреретон, Фабиан Орельяна.

5 лучших трендов на матчи сборной Чили

В последних 3 матчах, где принимает участие Чили, забивают обе команды .

матчах, где принимает участие Чили, забивают . В последних 5 матчах Чили забивает в первом тайме.

матчах Чили забивает в первом тайме. ОЗ: Да . Ставка сыграла в 6 из 10 последних официальных матчей

. Ставка сыграла в из последних официальных матчей ИТМ (1,5) . Ставка сыграла в 7 из 10 последних официальных матчей.

. Ставка сыграла в из последних официальных матчей. ТБ (2,5) пробивался в 6 из 10 последних официальных матчей

Последние достижения на Кубках Америки

2019 – Четвертое место;

2016 – Победитель (победа в финале над Аргентиной в серии пенальти);

2015 – Победитель (победа в финале над Аргентиной в серии пенальти);

2011 – Поражение в четвертьфинале от Венесуэлы.

Напомним, что сборная Чили 38 раз принимала участие в Кубке Америки. Ее наивысшее достижение – чемпионство в 2015 и 2016 гг.

Сможет ли сборная Чили дойти до финала? Напишите свое мнение в комментариях!