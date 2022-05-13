«Сити» – уже чемпион? Кэф на победу «Ливерпуля» в АПЛ взлетел в 12 раз после ничьи с «Тоттенхэмом»

Противостояние Клоппа и Пепа – 🔥!

За два тура до завершения АПЛ в гонке за титул осталось две команды. Возглавляет турнирную таблицу «Сити» с 89 очками, следом с 86 баллами располагается «Ливерпуль».



В случае равенства очков первым показателем для определения победителя является разница забитых и пропущенных мячей. На данный момент она лучше у «Сити» (94:22; +72), у «Ливерпуля – 89:24; +65.

«Сити» для завоевания очередного трофея в АПЛ нужно набрать четыре очка. Учитывая большой запас по показателю разницы мячей, скорее всего, хватит даже трех баллов – необходимо выиграть один из двух оставшихся матчей.

«Ливерпулю» нужно победить в двух оставшихся встречах, причем лучше сделать это с максимально крупным счетом, и надеяться, что команда Пепа дважды потеряет очки.





«Сити» доигрывает сезон без трех основных защитников

У большинства экспертов победа «Сити» в нынешнем сезоне АПЛ не вызывает сомнений. Сами игроки высказываются более осторожно, как и главный тренер Хосеп Гвардиола. Видимо, руководство ценит результаты команды в национальных турнирах и, несмотря на очередной вылет из ЛЧ, испанцу предложили продлить контракт до 2025 года и сделка с большой долей вероятности будет оформлена в ближайшее время.

Несколько дней назад «Сити» объявил о подписании форварда дортмундской «Боруссии» Холанда. Данный трансфер должен значительно увеличить мощь атаки «горожан». Правда, в связи этим переходом команду, вероятно, покинет бразилец Габриэль Жезус. По данным The Athletic, интерес к нападающему проявляет лондонский «Арсенал» и «Барселона».

«Манчестер Сити» снова не смог выиграть Лигу чемпионов, хотя команда была буквально в шаге от финала. После домашней победы над мадридским «Реалом» (4:3) в полуфинале, «Сити» вел на 90-й минуте ответного матча со счетом 1:0. Однако Родриго забил два гола за минуту в концовке матча и мадридцы перенесли игру в дополнительное время, где точный удар Бензема выбил команду Гвардиолы из турнира.

Победа в АПЛ может стать для «Сити» единственным титулом в сезоне-2021/22. В Кубке Лиги команда проиграла на стадии 1/8 финала «Вест Хэму» (0:0, по пенальти – 3:5), а в Кубке Англии уступила в полуфинале «Ливерпулю» (2:3).





Календарь «Манчестер Сити» в АПЛ:

37 тур, «Вест Хэм» (в гостях) – 15 мая;

38 тур, «Астон Вилла» (дома) – 22 мая.

После вылета из ЛЧ «Сити» уверенно разобрался со своими соперниками в национальном чемпионате. Сначала на «Этихаде» был разгромлен «Ньюкасл» (5:0), а затем в гостях – «Вулверхэмптон» (5:1). В отличной форме находятся Рахим Стерлинг и Кевин Де Брюйне. Первый сделал дубль в игре с «Ньюкаслом» и забил «Вулвз», бельгиец же оформил покер в матче «Вулверхэмптоном».

Перед решающими матчами «Ман Сити» лишился из-за травм трех основных защитников Диаша, Уокера и Стоунза. Однако Гвардиола не видит в этом проблемы, так как считает, что кто-то из линии полузащиты сможет закрыть данные позиции.

А вот бывший игрок «МЮ» Гари Невилл заявил, что эти потери могут оказать влияние на борьбу за титул. По его мнению, связка в центре обороны «Сити» уничтожена, чем могут воспользоваться соперники команды.

Тренды на оставшиеся матчи «Манчестер Сити»:

– «Сити» выиграл 5 последних матчей в АПЛ. Победа в следующем туре против «Вест Хэма» идет за 1.40;

– «Сити» выиграл 5 последних матчей с разницей более трех мячей. На Ф2 (-2) можно поставить с кэфом 2.80;

– «Сити» забивал три и более мячей в последних 5 матчах. Кэф на ИТ2Б (3) с «Вест Хэмом» – 3.35.





Победа «Ливерпуля» в ЛЧ, АПЛ, Кубке Англии и Кубке Лиги — 25.00!

«Ливерпуль» может завоевать все четыре трофея нынешнего сезона. «Мерсисайдцы» в феврале уже взяли Кубок Лиги, обыграв в решающем матче «Челси» (0:0, по пенальти – 11:10). Впереди у команды Клоппа еще два финала – с «Челси» в Кубке Англии и в Лиге чемпионов с «Реалом».

Данный фактор также может повлиять на чемпионскую гонку. Если финал ЛЧ состоится уже после завершения АПЛ, то решающий матч Кубка Англии пройдет 14 мая – за три дня до игры 37 тура с «Саутгемптоном».

Календарь «Ливерпуля» в АПЛ:

37 тур, «Саутгемптон» (в гостях) – 17 мая;

38 тур, «Вулверхэмптон» (дома) – 22 мая.

«Ливерпуль» и «Сити» долгое время шли практически вровень в таблице. Но в матче 35-го тура «Ливерпуль» потерял важнейшие два очка, на домашней арене сыграв вничью с «Тоттенхэмом» (1:1). В следующем поединке «мерсисайдцы» снова заставили болельщиков понервничать, пропустив от «Астон Виллы» на третьей минуте. Однако уже на шестой Матип сравнял счет, а во втором тайме Мане добыл для своей команды волевую победу – 2:1.

По xG ситуация «Ливерпуля» еще сложнее. Если бы команды набрали кол-во очков по статистике ожиданий, «Сити» потерял бы чемпионство только в случае поражений в двух финальных турах.

В самом «Ливерпуле», похоже, смирились с тем, что чемпионская гонка оказалась вне зоны их контроля. Такое мнение выразил полузащитник команды Джордан Хендерсон, призвавший партнеров просто готовиться и играть на победу в каждой оставшейся встрече.

Юрген Клопп, видимо, тоже считает, что шанс на победу в АПЛ в этом сезоне упущен. После ничьей с «Тоттенхэмом» немецкий специалист заявил, что не верит в то, что «Сити» оступится в оставшихся турах.

Сам Клопп продлил контракт с клубом до 2026 года. В ближайшее время ожидается пролонгация соглашений с лидерами команды – Мохаммедом Салахом и Садио Мане. Недавно сообщалось, что интерес к сенегальцу проявляла «Бавария».

В решающих матчах сезона у «Ливерпуля» могут не сыграть Фабиньо и Фирмино, все остальные футболисты здоровы и готовы выходить на поле.





Тренды на оставшиеся матчи «Ливерпуля»:

– «Ливерпуль» выиграл 4 из 5 последних матчей. Победа против «Саутгемптона» в следующем туре идет за 1.40;

– В 3 последних матчах «Ливерпуля» забивали обе команды. ОЗ (да) оценивается кэфом 1.75;

– В 3 из 4 последних матчей «Ливерпуля» забивалось два и менее мячей. Сыграть ТМ (2,5) против «Саутгемптона» можно за 2.65.

Прогноз на финал сезона в АПЛ

Перед сезоном фаворитом АПЛ букмекеры считали «Манчестер Сити», коэффициенты на победу команды Гвардиолы равнялся 1.64. Далее следовал «Челси» с котировкой 5.65, замыкал тройку «Ливерпуль» с кэфом 5.75.

В первой половине чемпионата эти три команды подтвердили свой статус, однако зимой лондонцы выдали ряд неудачных матчей и перестали реально бороться за титул.

В последние недели коэффициенты на чемпионство «Сити» и «Ливерпуля» были практически равными, но после осечки «мерсисайдцев» в матче с «Тоттенхэмом» букмекеры не сомневаются во втором подряд титуле команды Пепа. Коэффициент на «горожан» перед 37-м туром – 1.03, чемпионство «Ливерпуля» уже оценивается в 12.00.





Шансы «Ливерпуля» действительно невелики. Команде предстоит сложный матч с «Челси» в финале Кубка, что может сказаться на функциональном состоянии игроков. Но даже если «красные» смогут пройти свой путь без потерь, слабо верится, что «Сити» оступится два раза. С вероятностью в 99% можно констатировать, что Гвардиола приведет команду к 4 титулу за последние 5 сезонов.

За звание лучшего игрока АПЛ сезона-2021/22 борются игроки из «Ливерпуля», «Сити» и «Тоттенхэма» – в топ-3 входят Мохамед Салах (1.44), Кевин де Брюйне (2.90) и Сон Хын Мин (4.50).

В списке лучших бомбардиров также лидирует Салах (22 гола), однако Сон забил всего на один мяч меньше. Отметим, что кореец отличился почти на 7 голов меньше, чем ожидалось по статистике xG.

Кто станет лучшим бомбардиром АПЛ в сезоне-2021/22:

Мохамед Салах (22 гола) – 1.40 ;

; Сон Хын Мин (21 гол) – 2.75 ;

; Криштиану Роналду (18 голов) – 51.00 ;

; Харри Кейн (15 голов) – 101.00 ;

; Кевин де Брюйне (15 голов) – 251.00.

Так, на гол Салаха в матче против «Саутгемптона» дают кэф 1.90. А кэф на то, что Сон Хын Мин забьет два мяча «Бернли» и обгонит Мо в гонке за «Золотую бутсу» равен 5.60!