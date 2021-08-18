«Манчестер Сити» – «Норвич» прогноз на матч второго тура АПЛ: 21 августа 2021 года - Betting Insider

21 августа в 17:00 (МСК) «Манчестер Сити» у себя дома примет «Норвич». Встреча будет проходить в рамках второго тура Английской Премьер-лиги на стадионе «Этихад». Аналитики Winline.ru дают следующие котировки на исход:

Наиболее актуальные прогнозы и ставки на этот матч вы можете найти на специальной странице матча на сайте Betting Insider.

«Манчестер Сити»: форма, ставки и прогноз

Подопечные Гвардиолы в первом туре довольно неожиданно проиграли «Тоттенхэму», у которого даже не играл Патрик Кейн. «Горожане» всегда долго запрягают на старте АПЛ, но потом их не остановить. Да и в этом поединке не сказать, чтобы «Манчестер Сити» играл хуже своего соперника. Просто чуть не повезло.

Что касается игроков «горожан», которые не смогут принять участие в матче, то это Кевин Де Брейне и Фил Фоден. Первый продолжает восстанавливаться после травмы лица на Евро 2020, а второй просто получил отдых от Гвардиолы после всё того же Евро.Узнать предварительный состав команды на матч с «Норвичем» вы можете здесь.

Подавляющее большинство капперов Betting Insider считают, что хозяева без проблем разберутся с вернувшимся в элиту соперником. Winline.ru предлагает поставить на «Манчестер Сити» Ф2 (-2,5) с коэффициентом 1.88.

Пользователь Азат Зайнуллин3 думает, что в этом поединке будет забивать только одна команда и это будут хозяева:

Тому, кто верит в победу хозяев в первом тайме и что в первые 45 минут будет забито как минимум два мяча, Winline.ru предлагает поставить за 2.07.

«Норвич»: форма, ставки и прогноз

В первом туре «Норвич» не выглядел так беспомощно против «Ливерпуля» как может показаться по итоговому счету. Просто парням Фарке немного не повезло и в их ворота залетело всё что могло. Хочется верить, что Норвич станет крепким середняком, который закрепится в середине турнирной таблицы и будет давать бой любой команде.

Календарь для новичка АПЛ на старте архисложный, но будем надеяться, что судьба к «канарейкам» в этом матче будет более благосклонна, нежели в первом туре.

С составом у «Норвича» также большие проблемы. У Максимилиана Ааронса и Сэма Байрэма тяжёлые повреждения, которые могут повлечь за собой пропуск всего сезона. У некоторых игроков не очень серьёзные повреждения, но их участие во встрече под вопросом. Узнать предварительный состав команды на матч с «Ливерпулем» вы можете здесь.

Пользователь Nikita Gromov2 предполагает, что игра будет проходить на встречных курсах с обилием моментов у обоих ворот:

Есть возможность сделать альтернативный выбор и присмотреться к исходу «обе забьют - да». Ставка довольно рискованная, поэтому Winline.ru даёт коэффициент 2.34 на это событие.

«Манчестер Сити» – «Норвич»: счет в последних матчах

В первом туре команды проиграли своим соперникам, хотя саму игру им можно занести в плюс. То, что было в предсезонке, больше для любителей всяких предположений и любителей статистики альтернативных схем. АПЛ все расставит по своим местам и неожиданности уже после с первого тура:

Игра сама по себе обещает быть результативной, поэтому если выбирать из двух таймов, в каком из них будет забито больше мячей, то лучше выбрать вторую 45-минутку. Winline.ru предлагает поставить на результативный второй тайм за 1.86.

«Манчестер Сити» – «Норвич»: статистика личных встреч

Подавляющее преимущество как по победам, так и по забитым мячам в пользу «горожан». Сложно предположить, что и в этой встрече что-то может пойти не так, тем более если держать в уме тот факт, что в первом тайме команда Гвардиолы проиграла:

Игра ожидаемо будет в атаку. Будет преступлением не поставить на большое количество забитых мячей, поэтому ТБ4 от Winline.ru за 2.34 выглядеть вполне обоснованным выбором для ставки.

Где посмотреть онлайн-трансляцию игры?

Посмотреть матч «Манчестер Сити» – «Норвич» можно будет в кабельных сетях, которые имеют договорённость с Okko Sport, а также на официальном сайте платформы https://okko.sport