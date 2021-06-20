Betting Insider

«Манчестер Сити» может побить трансферный рекорд АПЛ, купив Грилиша. Кэф на его переход – 1.66

автор Михаил Даньшин

«Манчестер Сити» может приобрести полузащитника «Астон Виллы» и сборной Англии Джека Грилиша.

На игрока претендует «Сити» и ради его приобретения могут побить трансферный рекорд Премьер-лиги.

В данный момент самый дорогой трансфер, уплаченный командой АПЛ является переход Погба в «Манчестер Юнайтед» за 89 миллионов евро.

Transfermarket оценивает Грилиша в 65 миллионов евро.

25-летний игрок в этом сезоне провел 27 матчей в АПЛ, забив 7 голов и сделав 12 результативных передач. 

Куда еще может перейти Грилиш?

  • «Манчестер Сити» – 1.66 (был 3.25) ;
  • «Манчестер Юнайтед» – 8.00;
  • «Арсенал» – 8.00;
  • «Челси» – 15.00;
  • «Тоттенхэм» – 15.00.

Источник: https://www.telegraph.co.uk/eu...

Комментарии
Сначала старые
Сначала новые
StavkaIgra
58.6% WR-4.13% ROI
Ну что пожелаем искренне удачи Грилишу!Отличный игрок!Главное бы вписался в ряды, чего и желаем ему!
Ответить