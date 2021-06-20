«Манчестер Сити» может побить трансферный рекорд АПЛ, купив Грилиша. Кэф на его переход – 1.66
«Манчестер Сити» может приобрести полузащитника «Астон Виллы» и сборной Англии Джека Грилиша.
На игрока претендует «Сити» и ради его приобретения могут побить трансферный рекорд Премьер-лиги.
В данный момент самый дорогой трансфер, уплаченный командой АПЛ является переход Погба в «Манчестер Юнайтед» за 89 миллионов евро.
Transfermarket оценивает Грилиша в 65 миллионов евро.
25-летний игрок в этом сезоне провел 27 матчей в АПЛ, забив 7 голов и сделав 12 результативных передач.
Куда еще может перейти Грилиш?
- «Манчестер Сити» – 1.66 (был 3.25) ;
- «Манчестер Юнайтед» – 8.00;
- «Арсенал» – 8.00;
- «Челси» – 15.00;
- «Тоттенхэм» – 15.00.
Источник: https://www.telegraph.co.uk/eu...
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