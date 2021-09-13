Топ-32 бомбардира ЛЧ: Роналду, Месси – назовешь остальных? Тут нет Холанда и Мбаппе!
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К началу сезона в ЛЧ мы решили проверить, помните ли вы топ-бомбардиров турнира. Конечно, на первых местах Роналду (134 ⚽️) и Месси (120 ⚽️), а назовете следующих 30 игроков? Подсказка: пока в списке нет Мбаппе (27 ⚽️) и Холанда (20 ⚽️)!
Важно: количество забитых мячей зафиксировано до старта текущего розыгрыша Лиги чемпионов – 14.09.21.
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