Betting Insider

Разыгрываем 10 000 рублей за прогнозы на 6 матчей ЛЧ, ЛЕ и Ла Лиги!

автор Михаил Даньшин

ЛЧ и ЛЕ спасены! На прошлой неделе чуть не случилась революция в футболе, но запуск Суперлиги провалился. 1/2 Лиги чемпионов и Лиги Европы точно состоятся, а мы снова проведем конкурс на 10 000 рублей! Но теперь из матчей розыгрыша еще и Ла Лига.

Условия и список матчей – ниже. На ответные матчи тоже будет конкурс 😉.

Важно: итоги сразу обоих розыгрышей подведем после 7 мая. Результаты последних двух конкурсов можно посмотреть тут.

Что делать?

1. Напишите «+» или «участвую» в комментариях под этим постом.

2. Сделайте 6 ставок с описанием в своем профиле на матчи из списка ниже. Важно: участвуют только те матчи, которые указаны в этом посте.

Правила

  • Учитываются только прогнозы с описанием минимум в 50 слов.
  • Только прематч.
  • Только исходы 1х2.
  • За каждый верный прогноз будет начисляться один балл. 

Матчи

27 апреля

28 апреля

29 апреля

Топ-10 пользователей, набравшие наибольшее количество баллов, разделят 10 000 рублей.

1-е место – 2500 рублей

2-е место – 2000 рублей

3-е место – 1500 рублей

4-е место – 1000 рублей

с 5-го по 10-е место место – по 500 рублей

Призы – это фрибеты в Parimatch. После 7 мая мы подведем итоги и наградим победителей. В случае равного количества баллов у участников, призовое место получит тот, у кого сумма коэффициентов всех ставок больше.

Напиши комментарий, чтобы участвовать в конкурсе

Комментарии
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Нурдаулет Тасболат
48.1% WR0.69% ROI
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rasel-di
37.6% WR-7.76% ROI
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rasel-di
37.6% WR-7.76% ROI
Попытаемся угадать все остаточные.
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Иван Титов8
28% WR-10.33% ROI
участвую
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105×68
56.5% WR13.65% ROI
+
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Стиви
50.1% WR-6.11% ROI
участвую
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⚽️ 𝕊𝕡𝕠𝕣𝕥𝕤 𝔹𝕖𝕥𝕥𝕚𝕟𝕘 ⚜𝕍𝕀ℙ⚜
49.3% WR3.88% ROI
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Антон Шевцов4
0% WR-0.67% ROI
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Дима Калашников9
59.5% WR-1.74% ROI
Участвую
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КапперНик
31.7% WR-11.71% ROI
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