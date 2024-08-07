Часто любители ставок на спорт воспринимают коэффициенты в букмекерских конторах как нечто стабильное. Но по мере приближения спортивного события могут происходить изменения. Связано это как с уточненной аналитикой, так и с политикой конкретного букмекера.

Несмотря на то, что коэффициенты в БК ZenitBet считаются довольно стабильными, пользователи пишут много разных отзывов об этом факторе их работы. Следует разобраться подробнее с данным моментом. Ведь от коэффициентов в беттинге зависит буквально все.

Как формируются коэффициенты в Зените?

На самом деле, алгоритмы и формулы определения коэффициентов – это коммерческая тайна. Каждая контора может использовать свои критерии и кардинально менять цифры уже по ходу приближения к конкретному событию.

Учитывая аналитические выводы после просмотра большого объема данных, можно сделать некоторые выводы по БК Зенит. Основные стратегии следующие:

собственная аналитика – компания использует штатных аналитиков для определения максимально точных коэффициентов;

изучение истории – в разумных пределах на потенциальный выигрыш бетторов влияет история спортивных событий между определенными спортсменами или командами;

активность ставок – чем больше ставок собирает букмекер, тем точнее он подстраивает коэффициент;

новости – иногда ставки могут сильно измениться из-за сильных новостей по событию (травма спортсмена, сенсационные результаты и так далее);

анализ других букмекеров – конторы об этом не говорят, но они все анализируют мощных конкурентов и их ставки.

Также есть отдельный этап мониторинга ставок на рынке, чтобы не мотивировать вилочные ставки от пользователей.





Вилка – это беспроигрышная ставка, когда коэффициенты у двух букмекеров расходятся настолько, что ставка на все возможные результаты события одновременно все равно приносит прибыль. Такого в современном беттинге стараются избегать.

В последнее время к определению ставок коэффициентов начали применять инструменты искусственного интеллекта. Делает ли это данная контора, остается загадкой. Но учитывая сложную широкую линию Зенита, есть сомнения, что такие важные задачи доверяют исключительно компьютеру.

Почему коэффициент может меняться со временем?

Если вы увлекаетесь ставками, то сталкивались с ситуациями, когда вчера событие могло принести x1.45, а сегодня коэффициент уже изменился до невыгодных x1.20. Такое происходит, когда резко меняется аналитика.

Это не значит, что букмекер решил нагреть руки на пользователях. Те, кто успел сделать ставку вчера, сохраняют свой коэффициент. А вот сегодняшние бетторы уже менее удачливые.

Причин такого движения может быть много:

перебор ставок и потенциальный значительный убыток для конторы;

резкое изменение прогнозов от ведущих аналитиков в мире или от внутренних аналитиков БК;

кардинальные новости об изменениях в составах команд, травмах, дисквалификациях и прочих потрясениях;

неожиданные результаты в текущих матчах или встречах выбранных команд.

К примеру, коэффициент на матч Барселоны и Реала был x1.35 на победу Барселоны. Затем стало известно о травме одного из игроков основы Реала. Вероятность победы Барселоны была пересчитана и сильно выросла. Теперь на победу Барсы будут давать x1.20 или x1.15. В то же время, коэффициент на победу Реала в этом матче значительно вырастет.

Но важно понимать, что, если вы успели заключить пари с коэффициентом x1.35, для вас уже ничего не меняется. Этим отличается качественная букмекерская контора от мошенников и сайтов-однодневок. Ставки в БК ЗенитБет стабильны, если вы уже их оформили.

Когда в БК Зенит самые выгодные коэффициенты?

Как правило, наиболее выгодно делать ставки за неделю до события и даже раньше. Но нужно понимать, что в этом случае у вас увеличиваются риски. Если за этот период произойдет что-то серьезное со спортсменом или условиями проведения соревнования, вы можете потерять свои деньги.

Поэтому игроки часто выбирают серединные стратегии. Если вы делаете прематчевые ставки (то есть, за какое-то время до события), стоит выбирать такой период, когда коэффициенты еще достаточно высоки, но матч или бой состоятся уже скоро. В таком случае риски внештатной ситуации вы сводите к минимуму.

Чтобы вообще убрать риски смены коэффициентов и шансов, можно перейти на live-ставки. Так вы получите динамичный инструмент для ставок, а результаты будут уже через 1-2 часа после заключения пари.

Что делать, если нет доступа к БК Зенит?

Проект часто блокируется провайдерами интернета. Чтобы избежать таких неприятностей, вам следует использовать актуальную зеркальную ссылку. Найти ее можно на этом сайте: https://superbets.guru/zenit-mirror/.

В качестве альтернативы можно скачать приложение. В нем подбор таких зеркальных ссылок выполняется автоматически. А также есть возможность получить дополнительно фрибеты в Зените и другие бонусы.

Ну и третий вариант обхода блокировки – это маскировка IP через VPN-сервисы или другими методами.

Такая же проблема есть с доступом ко всем сайтам с азартными играми или ставками на спорт. Поэтому эти методы доступа будут универсальными для любых проектов.

Во-первых, компания проводит свою аналитику. На сайте публикуется статистика событий. Также ведутся трансляции. У аналитиков есть доступ к нужным данным. Многие другие букмекеры просто копируют коэффициенты у больших зарубежных компаний.

Во-вторых, это официальный букмекер с лицензией на проведение азартных игр онлайн. Такую лицензию могут получить только надежные проекты. Да и стоимость лицензирования заоблачная.

И в-третьих, компания зарекомендовала себя как отличный партнер в беттинге. Большие блогеры и эксперты в нише спортивных ставок сами играют в Зените.