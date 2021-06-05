9 июня в 2:00 (МСК) сборная Колумбии дома сыграет со сборной Аргентины. Встреча состоится в рамках отборочного турнира на Чемпионат мира 2022. Аналитики Pin-Up.ru дают следующие котировки на исход:

Победа Колумбии – 2.85;

Победа Аргентины – 2.55;

Ничья – 3.15.

Наиболее актуальные прогнозы и ставки на этот матч вы можете найти здесь.

Колумбия: форма, ставки и прогноз

Сборная Колумбии в турнирной таблице отбора к ЧМ-2022 идет на шестой позиции, имея в активе семь очков. Было сыграно пять игр, в которых:

Две победы;

Одна ничья;

Два поражения.

В последнем туре квалификации к ЧМ-2022, колумбийцы в гостях обыграли перуанцев (0:3), которые идут на последнем месте с одним баллом в активе. Чтобы попасть из отбора на основной мировой турнир, необходимо в таблице войти в заветную пятерку лучших. На текущий момент только по дополнительным показателям туда войти не получается у колумбийцев. А по очкам ровное количество с Уругваем и Парагваем, которые идут выше Колумбии.

Лучший бомбардир сборной Колумбии в текущем отборе: Мюриэль. Игрок итальянской «Аталанты» забил в этом турнире 2 гола.

Узнать предварительный состав колумбийцев вы можете здесь.

На победу сборной Колумбии в БК Pin-Up.ru дают кэф 2.85. На то, что колумбийцы не проиграют, можно зарядить за кэф 1.47.

Аргентина: форма, ставки и прогноз

Сборная Аргентины в турнирной таблице отбора к ЧМ-2022 в зоне Южная Америка идет на второй позиции, набрав 11 очков и не проиграв ни одной игры. Было сыграно пять игр, в которых:

Три победы;

Две ничьи.

От шестой позиции, которая уже не даст право выйти на основной мировой турнир 2022 года, отрыв в 4 очка.

В последнем туре квалификации к ЧМ-2022 , у себя на домашней арене, Аргентина сыграла вничью с Чили (1:1). На гол Месси на 24 минуте, Санчес ответил на 36.

Лучшие бомбардиры у аргентинцев в текущем отборе: Месси, Гонсалес и Мартинес. Все они отметились двумя голами в отборочных к ЧМ-2022.

Узнать предварительный состав сборной Аргентины вы можете здесь.

Победу сборной Аргентины эксперты Pin-Up.ru оценивают коэффициентом 2.55. На ничью или выигрыш в матче Аргентины дают кэф 1.39 – неплохой вариант зарядить событие в экспресс, учитывая пятиматчевую беспроигрышную серию команды в квалификации к ЧМ-2022.

Колумбия – Аргентина: счет в последних матчах

И у Колумбии и у Аргентины в последних играх было минимум два гола в каждой из встреч. Pin-Up.ru предлагает хороший кэф 1.41 на событие «ТБ (1,5)».

Колумбия – Аргентина: статистика личных встреч





В пяти последних очных играх команды лишь в одном матче забили на двоих три мяча. Хороший кэф в Pin-Up.ru дают на ТМ (2,5) 1.59.



Две игры из пяти были со счетом (0:0), можно зарядить на точный счет (0:0) за 7.00.

Где посмотреть онлайн-трансляцию игры?

В прямом эфире трансляцию футбольного матча сборных Колумбии и Аргентины можно посмотреть на телеканале «Матч! Футбол 2», если у вас есть подписка на пакет СПОРТ. Если нет, то можете приобрести доступ к просмотру матча. Вся информация имеется на сайте.

Автор прогноза: Денис Антипов