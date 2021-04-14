Betting Insider

«Ему нужно вправить нос, и я сделаю ему ринопластику»: Макгрегор рассказал, как победит Порье

автор Юрий Еремичев

Экс-чемпион UFC в двух дивизионах Конор Макгрегор расскзал, как победит Дастина Порье: «Есть прогноз. Я выиграю трилогию фронткиком в нос. Раунд номер четыре. Ему нужно вправить нос, и я сделаю ему ринопластику», – сказал Макгрегор.

Напомним, что в первом бою, который состоялся в 2014 году, Конор победил Порье техническим нокаут в первом раунде. 

Во втором бою, который прошел в январе 2021-го, Порье взял реванш: технический нокаут во втором раунде. Примечательно, что в этом поединке ирландец был явным фаворитом: на него можно было поставить с кэфом 1.30. Победа американца шла за 3.70. Досрочная победа Порье котировалась коэффициентом 7.50.

Бой Макгрегор – Порье состоится 10 июля на UFC 264. По мнению букмекеров, фаворитом поединка является Конор. На его победу можно поставить с кэфом 1.80. Победа Порье идет с кэфом 2.10.

На что можно еще поставить?

  • Бой закончится досрочно – 1.25;
  • Бой закончится КО, ТКО или дисквалификацией – 1.35;
  • Макгрегор победит КО, ТКО или дисквалификацией Порье – 2.20;
  • Порье победит КО, ТКО или дисквалификацией Конора – 3.30;
  • Бой будет выигран в первые 3 раунда – 1.50;
  • Бой будет выигран с 4 по 5 раунд или по очкам – 2.62.

На днях Конор в твиттере написал, что намерен отменить этот поединок, чтобы  подраться с кем-то другим: «Ты просто безмозглая деревенщина. $ 500 тыс. без планов… Ты, должно быть, ничего не понимаешь в деньгах. Кстати, бой отменяется. Я собираюсь подраться с кем-нибудь другим 10 числа. Ты заплатишь за попытку опозорить мое имя. Тебе конец», — написал Макгрегор в своем твиттере.

Все началось с того, что Порье высказал свое недовольство, так как ирландец до сих пор не пожертвовал в его благотворительный фонд обещанные $ 500 тысяч. Конор заявил, что прежде всего хочет узнать, куда именно уйдут эти деньги. Однако Порье так и не ответил. 

Как заявили в пресс-службе UFC, бой, намеченный на 10 июля, все же состоится.

А что думаете вы? Возьмет ли Конор реванш?

Комментарии
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StavkaIgra
58.3% WR-4.08% ROI
Конор шоумен ещё тот.Думаю,что у Порье не меньше шансов бой в свою пользу сделать) Будем наблюдать)
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GAZOIKA
56.1% WR-0.02% ROI
это не реванш это трилогия этот бой заберёт Конор я уверен
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StavkaIgra
58.3% WR-4.08% ROI
GAZOIKAэто не реванш это трилогия этот бой заберёт Конор я уверен
Думаешь у Порье нет шансов?
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Средство Победы
65.3% WR-6.34% ROI
StavkaIgraКонор шоумен ещё тот.Думаю,что у Порье не меньше шансов бой в свою пользу сделать) Будем наблюдать)
Да, опять поднимает шумиху вокруг себя. он неисправен
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StavkaIgra
58.3% WR-4.08% ROI
Средство ПобедыДа, опять поднимает шумиху вокруг себя. он неисправен
На то он и шоумен)
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Средство Победы
65.3% WR-6.34% ROI
StavkaIgraНа то он и шоумен)
величайший!)))
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VENOM The far East
57.9% WR0.74% ROI
Конор хоть и любит на публику поиграть но у него и бои хорошие, думаю бой за Конором.
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🧃 Лапочка 🧃
37% WR-4.72% ROI
Так он же слился с боя?
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Дана Каримова
52.7% WR-1.12% ROI
Ну наверно Конор , вроде видела и слышала что он неоднократный чемпион в боях в этих , удачи ему в дальнейшем .
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StavkaIgra
58.3% WR-4.08% ROI
🧃 Лапочка 🧃Так он же слился с боя?
Порье его побил как-то, вот бой-реванш Конор планирует)
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