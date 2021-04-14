«Ему нужно вправить нос, и я сделаю ему ринопластику»: Макгрегор рассказал, как победит Порье

Экс-чемпион UFC в двух дивизионах Конор Макгрегор расскзал, как победит Дастина Порье: «Есть прогноз. Я выиграю трилогию фронткиком в нос. Раунд номер четыре. Ему нужно вправить нос, и я сделаю ему ринопластику», – сказал Макгрегор.

Напомним, что в первом бою, который состоялся в 2014 году, Конор победил Порье техническим нокаут в первом раунде.

Во втором бою, который прошел в январе 2021-го, Порье взял реванш: технический нокаут во втором раунде. Примечательно, что в этом поединке ирландец был явным фаворитом: на него можно было поставить с кэфом 1.30. Победа американца шла за 3.70. Досрочная победа Порье котировалась коэффициентом 7.50.

Бой Макгрегор – Порье состоится 10 июля на UFC 264. По мнению букмекеров, фаворитом поединка является Конор. На его победу можно поставить с кэфом 1.80. Победа Порье идет с кэфом 2.10.

На что можно еще поставить?

Бой закончится досрочно – 1.25 ;

; Бой закончится КО, ТКО или дисквалификацией – 1.35 ;

; Макгрегор победит КО, ТКО или дисквалификацией Порье – 2.20 ;

; Порье победит КО, ТКО или дисквалификацией Конора – 3.30 ;

; Бой будет выигран в первые 3 раунда – 1.50 ;

; Бой будет выигран с 4 по 5 раунд или по очкам – 2.62.

На днях Конор в твиттере написал, что намерен отменить этот поединок, чтобы подраться с кем-то другим: «Ты просто безмозглая деревенщина. $ 500 тыс. без планов… Ты, должно быть, ничего не понимаешь в деньгах. Кстати, бой отменяется. Я собираюсь подраться с кем-нибудь другим 10 числа. Ты заплатишь за попытку опозорить мое имя. Тебе конец», — написал Макгрегор в своем твиттере.



Все началось с того, что Порье высказал свое недовольство, так как ирландец до сих пор не пожертвовал в его благотворительный фонд обещанные $ 500 тысяч. Конор заявил, что прежде всего хочет узнать, куда именно уйдут эти деньги. Однако Порье так и не ответил.

Как заявили в пресс-службе UFC, бой, намеченный на 10 июля, все же состоится.

А что думаете вы? Возьмет ли Конор реванш?