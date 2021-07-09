Конор – Порье уже на этих выходных. Ставь на главный бой этого лета вместе с фрибетом 1000 рублей от Parimatch!

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Главный бой этого лета состоится уже 11 июля. Этот поединок станет уже третьим очным противостоянием. У каждого из бойцов по одной победе. Кто окажется сильнее?
(2.15) Конор Макгрегор – Дастин Порье (1.77)
Как закончится бой?
- Досрочная победа Конора: Да – 2.30, Нет – 1.55;
- Досрочная победа Порье: Да – 2.45, Нет – 1.49;
- Победа Конора по очкам: Да – 7.00, Нет – 1.07;
- Победа Порье по очкам; Да – 6.00, Нет – 1.09.