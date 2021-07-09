Конор – Порье уже на этих выходных. Ставь на главный бой этого лета вместе с фрибетом 1000 рублей от Parimatch!

Главный бой этого лета состоится уже 11 июля. Этот поединок станет уже третьим очным противостоянием. У каждого из бойцов по одной победе. Кто окажется сильнее?

(2.15) Конор Макгрегор – Дастин Порье (1.77)

Как закончится бой?

Досрочная победа Конора: Да – 2.30 , Нет – 1.55 ;

, Нет – ; Досрочная победа Порье: Да – 2.45 , Нет – 1.49 ;

, Нет – ; Победа Конора по очкам: Да – 7.00 , Нет – 1.07 ;

, Нет – ; Победа Порье по очкам; Да – 6.00, Нет – 1.09.

В каком раунде будет выигран бой?