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Конор – Порье уже на этих выходных. Ставь на главный бой этого лета вместе с фрибетом 1000 рублей от Parimatch!

автор Николай Караман

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Главный бой этого лета состоится уже 11 июля. Этот поединок станет уже третьим очным противостоянием. У каждого из бойцов по одной победе. Кто окажется сильнее?

(2.15) Конор Макгрегор – Дастин Порье (1.77)

Как закончится бой?

  • Досрочная победа Конора: Да – 2.30, Нет – 1.55;
  • Досрочная победа Порье: Да – 2.45, Нет – 1.49;
  • Победа Конора по очкам: Да – 7.00, Нет – 1.07;
  • Победа Порье по очкам; Да – 6.00, Нет – 1.09.

В каком раунде будет выигран бой?

  • 1-2 раунде – 2.00;
  • 3-4 раунде – 2.54;
  • 5 раунде – 3.00.

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