Betting Insider

«ОЗ: Нет» + ИТ Колумбии: тренды на матч за третье место Кубка Америки

автор Николай Караман

10 июля в 03:00 мск состоится матч за третье место Кубка Америки. В этом году в нем сыграют Колумбия и Перу. Кто победит?

  • Колумбия – 1.94;
  • Перу – 5.05;
  • Ничья – 3.74.

Мы собрали топ-5 трендов на этот матч:

  • Ничья за 3.74. Вничью завершились 3 последних матча плей-офф Кубка Америки с участием Колумбии;
  • ОЗ: Нет за 1.70. Ставка сыграла в 8 из 10 последних официальных личных матчей;
  • ИТ1Б (1,5) за 2.17. Сборная Перу пропускала не менее двух мячей в 9 из 13 последних матчей;
  • ТМ (2,5) за 1.97. Ставка сыграла в 9 из 11 последних официальных личных встречах;
  • ИТ2М (0,5) за 2.45. Ставка сыграла в 8 из 10 последних официальных личных встречах.

Напомним, что Колумбия в полуфинале уступила Аргентине в серии пенальти (2:3), а сборная Перу проиграла 0:1 Бразилии.