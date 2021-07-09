«ОЗ: Нет» + ИТ Колумбии: тренды на матч за третье место Кубка Америки
10 июля в 03:00 мск состоится матч за третье место Кубка Америки. В этом году в нем сыграют Колумбия и Перу. Кто победит?
- Колумбия – 1.94;
- Перу – 5.05;
- Ничья – 3.74.
Мы собрали топ-5 трендов на этот матч:
- Ничья за 3.74. Вничью завершились 3 последних матча плей-офф Кубка Америки с участием Колумбии;
- ОЗ: Нет за 1.70. Ставка сыграла в 8 из 10 последних официальных личных матчей;
- ИТ1Б (1,5) за 2.17. Сборная Перу пропускала не менее двух мячей в 9 из 13 последних матчей;
- ТМ (2,5) за 1.97. Ставка сыграла в 9 из 11 последних официальных личных встречах;
- ИТ2М (0,5) за 2.45. Ставка сыграла в 8 из 10 последних официальных личных встречах.
Напомним, что Колумбия в полуфинале уступила Аргентине в серии пенальти (2:3), а сборная Перу проиграла 0:1 Бразилии.