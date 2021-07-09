«ОЗ: Нет» + ИТ Колумбии: тренды на матч за третье место Кубка Америки

10 июля в 03:00 мск состоится матч за третье место Кубка Америки. В этом году в нем сыграют Колумбия и Перу. Кто победит?

Колумбия – 1.94 ;

; Перу – 5.05 ;

; Ничья – 3.74.

Мы собрали топ-5 трендов на этот матч:

Ничья за 3.74 . Вничью завершились 3 последних матча плей-офф Кубка Америки с участием Колумбии;

. Вничью завершились 3 последних матча плей-офф Кубка Америки с участием Колумбии; ОЗ: Нет за 1.70 . Ставка сыграла в 8 из 10 последних официальных личных матчей;

. Ставка сыграла в 8 из 10 последних официальных личных матчей; ИТ1Б (1,5) за 2.17 . Сборная Перу пропускала не менее двух мячей в 9 из 13 последних матчей;

. Сборная Перу пропускала не менее двух мячей в 9 из 13 последних матчей; ТМ (2,5) за 1.97 . Ставка сыграла в 9 из 11 последних официальных личных встречах;

. Ставка сыграла в 9 из 11 последних официальных личных встречах; ИТ2М (0,5) за 2.45. Ставка сыграла в 8 из 10 последних официальных личных встречах.

Напомним, что Колумбия в полуфинале уступила Аргентине в серии пенальти (2:3), а сборная Перу проиграла 0:1 Бразилии.