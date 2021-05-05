«Барселона» намерена продать бразильского полузащитника уже в ближайшее ТО.

По информации СМИ, главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти лично заинтересован в подписании игрока, так как намерен задействовать Коутиньо вместе с Хамесом в атаке. Сумма трансфера – 40 млн евро.

Как выглядит вся линия на трансфер?

«Эвертон» – 1.73 ;

; «Арсенал» – 7.00 ;

; «Лидс» – 13.00.

В нынешнем сезоне за «Барсу» Коутиньо провел 12 игр в Ла Лиге, забив при этом 2 гола. Кроме того, бразилец успел принять участие и двух матчах группового этапа ЛЧ, отличившись при этом один раз.

На данный момент Филиппе восстанавливается после травмы колена, перенеся несколько операций. Последний раз игрок выходил на поле в конце декабря прошлого года. В матче против «Эйбара» бразилец отыграл 25 минут.

Напомним, что с 2013 по 2018 гг. Коутиньо был игроком другого мерсисайдского клуба – «Ливерпуля». В «Барселону» он перешел за 135 млн евро.

Сможет ли Коутиньо перезапустить карьеру в АПЛ? Напишите об этом в комментариях!