28 июля в 21:30 (МСК) «Црвена Звезда» дома примет «Кайрат». Встреча пройдет в рамках квалификации к Лиге чемпионов. Аналитики Pin-Up.ru дают следующие котировки на исход:

Наиболее актуальные прогнозы и ставки на этот матч вы можете найти на специальной странице матча на сайте Betting Insider.

«Црвена Звезда»: форма, ставки и прогноз

«Црвена Звезда» проиграла первый матч «Кайрату». Чтобы вы понимали масштаб сенсации, белградский коллектив не проигрывал нигде, начиная с 22 октября 2020-го года.

Теперь «Црвене Звезде» нужно обязательно побеждать. В один мяч – чтобы дойти до дополнительного времени, в два мяча – чтобы выходить в третий раунд отбора напрямую.

Пока что травм футболисты «Црвены Звезды» получить не успели. Узнать предварительный состав команды на матч с «Кайратом» вы можете здесь.

Из-за не самого высокого коэффициента, пользователи Betting Insider неохотно ставят на «Црвену Звезду». Лишь 29% готовы идти на такое пари.





Если вы ищите коэффициент побольше, то можно просто фору (-1,5) хозяев поля заиграть. Победа в два мяча команде нужна. В Pin-Up такая ставка кэфом 2.16 оценивается.



«Кайрат»: форма, ставки и прогноз

«Кайрат», обыграв «Црвену» в первом матче, сделал серьезную заявку на выход в следующий раунд квалификации к ЛЧ. Причем «Кайрат» уже до этого один раунд прошел, так что команда в хорошем игровом тонусе.

«Кайрату» нужно просто не проиграть «Црвене Звезде». Ну или проиграть с разницей в один мяч и решить все вопросы в дополнительное время.

Все лидеры «Кайрата» в строю. Узнать предварительный состав казахов вы можете здесь.

11% наших пользователей ставят на победу «Кайрата». Оно неудивительно, ведь для большинства экспертов «Црвена Звезда» – однозначный фаворит этого матча.





Но не обязательно брать победу «Кайрата». Можно и просто Х2 заиграть. Pin-Up.ru такую ставку коэффициентом 2.72 оценивает.



«Црвена Звезда» – «Кайрат»: счет в последних матчах





«Црвена Звезда» не может забить больше одного гола уже в четырех матчах кряду. Сделать ставку на ИТ1М (1,5) в предстоящей игре в Pin-Up.ru можно за коэффициент 3.30.



«Црвена Звезда» – «Кайрат»: статистика личных встреч





Неделю назад команды сыграли друг с другом первый очный матч за последние 6 лет. В той игре прошла ставка «Обе забьют». Повторить это пари в предстоящей встрече в Pin-Up.ru можно за коэффициент 2.10.



Где посмотреть онлайн-трансляцию игры?

Посмотреть матч «Црвена Звезда» – «Кайрат» можно будет на одном из каналов субхолдинга «Матч». Трансляция также будет доступна на официальном сайте «Матч ТВ».

Источник главного изображения: ФК «Црвена Звезда»