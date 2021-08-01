«Црвена Звезда» крупно победит «Шериф» на своем стадионе. Прогноз на матч «Црвена Звезда» – «Шериф»

3 августа в 22:00 (МСК) «Црвена Звезда» дома примет «Шериф». Встреча состоится в рамках квалификации Лиги чемпионов. Аналитики Pin-Up.ru дают следующие котировки на исход:

Наиболее актуальные прогнозы и ставки на этот матч вы можете найти на специальной странице матча на сайте Betting Insider.

«Црвена Звезда»: форма, ставки и прогноз

«Црвена Звезда» поставила себя в очень опасное положение, проиграв «Кайрату» в первой встрече второго отборочного раунда Лиги чемпионов (1:2). Но команда собралась и разгромила казахский коллектив во второй игре – 5:0. В чемпионате пока тоже все отлично – две победы, одна ничья и всего один пропущенный гол.

Ни букмекеры, ни эксперты не оставляют «Шерифу» никаких шансов. Поэтому от белградцев ждут только победы. И чем крупнее, тем лучше.

Все лидеры «Црвены Звезды» в строю. Узнать предварительный состав команды на матч с «Шерифом» вы можете здесь.

Для большинства бетторов выбор стоит между простой победой «Црвены Звезды» и минусовой форой. vanvey остановился на втором варианте.





Можно пойти еще дальше и взять фору (-2,5). В Pin-Up.ru такая ставка оценивается коэффициентом 3.6.



«Шериф»: форма, ставки и прогноз

«Шериф» уже успел провести два раунда в квалификации к Лиге чемпионов. Да, везде молдаване уверенно проходили, но их соперники, мягко говоря, оставляли желать лучшего. Состав «Црвены Звезды» в шесть раз дороже состава «Шерифа» (данные transfermarkt), поэтому к предстоящему противостоянию коллектив из Тирасполя подходит в статусе явного андердога.

Играя в гостях против «Црвены Звезды», для «Шерифа» идеальным результатом может быть и ничья. Последнюю домашнюю встречу белградцы выиграли со счетом 5:0.

Пока что «Шериф» обходится без травм. Узнать предварительный состав молдовцев вы можете здесь.

Увы, но в «Шериф» не верит практически никто. Бетторы не готовы ставить даже на коэффициент 3.05, который дают за то, что «Шериф» не проиграет. Но можно попробовать взять фору (+1,5). Pin-Up.ru оценивает такую ставку коэффициентом 1.73.

«Црвена Звезда» – «Шериф»: счет в последних матчах





«Шериф» забивает уже в 5-ти матчах подряд. Поставить на гол «Шерифа» в предстоящей встрече против «Црвены Звезды» в Pin-Up.ru можно за коэффициент 2.01.



Где посмотреть онлайн-трансляцию игры?

Посмотреть матч «Црвена Звезда» – «Шериф» можно будет на одном из каналов субхолдинга «Матч». Трансляция также будет доступна на официальном сайте «Матч ТВ».

Источник главного изображения: ФК «Црвена Звезда»