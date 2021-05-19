Лэмпард может возглавить клуб из АПЛ. Он конкурирует с пятью тренерами

18 мая главный тренер «Кристал Пэлас» Рой Ходжсон объявил об уходе из клуба по окончании сезона. Ходжсон тренировал команду 4 года.

В Англии считают, что Фрэнк Лэмпард — фаворит на пост нового тренера «Пэлас». Букмекеры также высоко оценивают шансы бывшего специалиста «Челси» стать главным тренером «Кристал Пэлас». Кэф на это событие – 1.66.

Вместе с Лэмпардом конкурируют следующие тренера: Шон Дайч («Бернли»), Стив Купер («Суонси»), Валерьен Исмаэль («Барнсли»), Скотт Паркер («Фулхэм») и бывший тренер «Борнмута» Эдди Хау.

Топ-6 претендентов на пост главного тренера «Кристал Пэлас»:

Фрэнк Лэмпард – 1.66; Шон Дайч – 5.00; Стив Купер – 6.00; Валерьен Исмаэль – 8.50; Эдди Хау – 11.00; Скотт Паркер – 12.00.

Кто окажется новым тренером «Кристал Пэлас»? Пишите ваше мнение в комментариях!