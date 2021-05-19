Лэмпард может возглавить клуб из АПЛ. Он конкурирует с пятью тренерами
18 мая главный тренер «Кристал Пэлас» Рой Ходжсон объявил об уходе из клуба по окончании сезона. Ходжсон тренировал команду 4 года.
В Англии считают, что Фрэнк Лэмпард — фаворит на пост нового тренера «Пэлас». Букмекеры также высоко оценивают шансы бывшего специалиста «Челси» стать главным тренером «Кристал Пэлас». Кэф на это событие – 1.66.
Вместе с Лэмпардом конкурируют следующие тренера: Шон Дайч («Бернли»), Стив Купер («Суонси»), Валерьен Исмаэль («Барнсли»), Скотт Паркер («Фулхэм») и бывший тренер «Борнмута» Эдди Хау.
Топ-6 претендентов на пост главного тренера «Кристал Пэлас»:
- Фрэнк Лэмпард – 1.66;
- Шон Дайч – 5.00;
- Стив Купер – 6.00;
- Валерьен Исмаэль – 8.50;
- Эдди Хау – 11.00;
- Скотт Паркер – 12.00.
Кто окажется новым тренером «Кристал Пэлас»? Пишите ваше мнение в комментариях!
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