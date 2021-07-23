25 июля в 20:00 (МСК) ЦСКА дома сыграет с «Уфой». Встреча состоится в рамках первого тура РПЛ сезона 2021/22. Аналитики Pin-Up.ru дают следующие котировки на исход:

Победа ЦСКА – 1.59;

Победа «Уфа» – 6.25;

Ничья – 4.27.

ЦСКА: форма, ставки и прогноз

ЦСКА в прошлом сезоне РПЛ занял шестое место, набрав 50 очков и остался вне еврокубков в этом году. В прошедшем чемпионате московская команда из 30 игр:

15 выиграла;

10 проиграла;

5 сыграла вничью.

В последней игре прошедшего чемпионата России ЦСКА в гостях проиграл «Динамо» (2:3). Проигрывая (2:1) по ходу встречи, москвичи сравняли на 79 минуте, благодаря голу Эджуке. Но на последних минутах пропустили обидный гол, который похоронил их надежды на еврокубки.

А в последних шести официальных играх у ЦСКА пять побед и одно поражение, при четырех играх «на ноль». В последней товарищеской игре ЦСКА обыграл «Нижний Новгород» (2:1). Дублем в матче отметился Ахметов, гол которого на 85 минуте стал победным

В прошедшем сезоне РПЛ лучшими бомбардирами команды были:

Влашич (11 мячей);

Чалов (7).

У ЦСКА неплохая защитная линия, состоящая из опытных игроков в лице: Фернандеса, Щенникова, Васина. В центре много быстрых молодых игроков: Влашич, Бистрович, Кучаев. И два молодых форварда: Чалов и Эджуке.

Глубина состава у ЦСКА небольшая. Плюс к тому, есть два травмированных исландских игрока: Сигурдссон, Магнуссон.

Ознакомиться с предварительным составом команды вы можете здесь.

В победу москвичей верят большинство наших пользователей, а именно 85%. Один из капперов нашего сайта делает прогноз на победу ЦСКА, считая, что они сейчас в хорошей форме.





Победу ЦСКА эксперты Pin-Up.ru оценивают коэффициентом 1.59. «Жирный» кэф дают на Ф1 (-1,5) за 2.63.



«Уфа»: форма, ставки и прогноз

«Уфа» в прошедшем сезоне РПЛ 2020/21 года заняла 13 место, набрав 25 очков. Уфимцы благодаря хорошему рывку на финише чемпионата (три победы и две ничьи в последних шести играх) спаслись от вылета, набрав на три очка больше, покинувшего его «Ротора».

В последней игре Чемпионата России прошедшего сезона уфимцы в домашней встрече взяли вверх над тульским «Арсеналом» (2:1). Гол Иванова и Беляева и последующая красная карточка гостей в лице Григалавы предрешили исход игры.

В последней контрольной товарищеской игре «Уфа» проиграла «Виктории» Пльзень (2:0).

За последние восемь игр уфимцы добились следующего исхода:

4 выигрыша;

2 ничьи;

2 поражения.

В воротах команду защищает опытнейший голкипер Беленов. Футболисты Иванов, Йокич, Сысуев, Сухов в строю.

Команде не смогут помочь в матче: Дзантиев и Табидзе. Они оба лечатся от травмы колена. Ознакомиться с предварительным составом команды вы можете здесь.

На победу «Уфы» поставили 2% капперов нашего сайта. А то, что уфимцы проиграют поставили 1%.

Победу «Уфы» эксперты Pin-Up.ru оценивают коэффициентом 6.25. Хороший кэф дают на событие X2 за 2.40.

ЦСКА – «Уфа»: счет в последних матчах





У ЦСКА и «Уфы» из шести общих последних матчей, в пяти было минимум два гола в игре. Pin-Up.ru предлагает хороший кэф 1.33 на событие «ТБ (1,5)» – неплохой вариант зарядить событие в ваш экспресс.



ЦСКА – «Уфа»: статистика личных встреч





В последних пяти очных играх команд ни разу не было больше двух голов. Pin-Up.ru предлагает хороший кэф 1.85 на событие «ТМ (2,5)».



«Уфа» не проигрывала ЦСКА ни разу больше чем в один мяч за пять крайних игр. Можно взять Ф2 (1,5) за неплохой кэф 1.50.

Где посмотреть онлайн-трансляцию игры?

В прямом эфире трансляцию матча ЦСКА – «Уфа» покажет телеканал «Матч Премьер». Начало трансляции в 19:55 по мск. Трансляцию можно приобрести за 149 рублей. До начала игры будут показывать предматчевый обзор команд.

Автор прогноза: Денис Антипов