Betting Insider

Статистика пользовательских чатов: BANK_BETTORA – в топ-3 по посетителям! Угадаете первое место?

автор Данила Карзанов

Привет, капперы! Спасибо, что создаете все больше своих чатов и общаетесь в них. Мы ценим такую активность, а самым успешным – даем промо в блоге и соцсетях.

Вот топ-чатов за неделю с 19.07 по 25.07:

  1. «Прогнозы от Татьяны Васильевны🙋‍♀️» (в чат заходили более 750 пользователей);
  2. «💵БЕСПЛАТНАЯ СТАВКА💵» (более 400 посетителей);
  3. BANK_BETTORA (более 300 посетителей);
  4. «Экспресс РПЛ» (более 200 посетителей);
  5. GB | Марафон футбольных ставок (более 150 посетителей);
  6. «Ростов-на-Дону 161» (более 150 посетителей);
  7. «Лига Чемпионов УЕФА» (более 130 посетителей);
  8. «Ставки на финал» (более 130 посетителей);
  9. «Спартак» (более 110 посетителей);
  10. «Прогнозы от Папы Ставок✅✅✅» (более 110 посетителей).

Также расскажем о статистике редакционных чатов:

  • «Экспресс дня» – более 500 посетителей;
  • «Ставка дня» – более 200 посетителей;
  • «Факты и тренды» – более 190 посетителей.

Капперы, вы – красавчики! Спишемся в чатах 😉

Комментарии
Сначала старые
Сначала новые
⚽️Татьяна Васильевна⚽️
52% WR2.59% ROI
спасибо 🙏 Я стараюсь делать все лучше м лучше ☺️
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