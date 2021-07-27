Привет, капперы! Спасибо, что создаете все больше своих чатов и общаетесь в них. Мы ценим такую активность, а самым успешным – даем промо в блоге и соцсетях.

Вот топ-чатов за неделю с 19.07 по 25.07:

«Прогнозы от Татьяны Васильевны🙋‍♀️» (в чат заходили более 750 пользователей); «💵БЕСПЛАТНАЯ СТАВКА💵» (более 400 посетителей); BANK_BETTORA (более 300 посетителей); «Экспресс РПЛ» (более 200 посетителей); GB | Марафон футбольных ставок (более 150 посетителей); «Ростов-на-Дону 161» (более 150 посетителей); «Лига Чемпионов УЕФА» (более 130 посетителей); «Ставки на финал» (более 130 посетителей); «Спартак» (более 110 посетителей); «Прогнозы от Папы Ставок✅✅✅» (более 110 посетителей).

Также расскажем о статистике редакционных чатов:

« Экспресс дня » – более 500 посетителей;

» – более 500 посетителей; « Ставка дн я » – более 200 посетителей;

» – более 200 посетителей; «Факты и тренды» – более 190 посетителей.

Капперы, вы – красавчики! Спишемся в чатах 😉