Статистика пользовательских чатов: BANK_BETTORA – в топ-3 по посетителям! Угадаете первое место?
Привет, капперы! Спасибо, что создаете все больше своих чатов и общаетесь в них. Мы ценим такую активность, а самым успешным – даем промо в блоге и соцсетях.
Вот топ-чатов за неделю с 19.07 по 25.07:
- «Прогнозы от Татьяны Васильевны🙋♀️» (в чат заходили более 750 пользователей);
- «💵БЕСПЛАТНАЯ СТАВКА💵» (более 400 посетителей);
- BANK_BETTORA (более 300 посетителей);
- «Экспресс РПЛ» (более 200 посетителей);
- GB | Марафон футбольных ставок (более 150 посетителей);
- «Ростов-на-Дону 161» (более 150 посетителей);
- «Лига Чемпионов УЕФА» (более 130 посетителей);
- «Ставки на финал» (более 130 посетителей);
- «Спартак» (более 110 посетителей);
- «Прогнозы от Папы Ставок✅✅✅» (более 110 посетителей).
Также расскажем о статистике редакционных чатов:
- «Экспресс дня» – более 500 посетителей;
- «Ставка дня» – более 200 посетителей;
- «Факты и тренды» – более 190 посетителей.
Капперы, вы – красавчики! Спишемся в чатах 😉
Комментарии
Сначала старые
Сначала новые
⚽️Татьяна Васильевна⚽️
52% WR2.59% ROI