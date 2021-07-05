Дэнни Ингз отказался от самого высокооплачиваемого контракта в «Саутгемптоне». Форварда хотят подписать сразу 4 топ-клуба АПЛ
28-летний нападающий «Саутгемптона» Дэнни Ингз не подписал новый 4-летний контракт с клубом, сообщает The Athletic. По данным СМИ, это соглашение могло бы стать самым высокооплачиваемым в истории клуба.
Действующий договор англичанина с «Саутгемптоном» рассчитан до июня следующего года. Сам Ингз заявил, что хочет перейти в топ-клуб. Ранее игроком интересовался «Ман Сити» из-за ухода форварда Серхио Агуэро.
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Следующий клуб Ингза:
- «Тоттенхэм» – 4.50;
- «Ман Сити» – 5.50;
- «Челси» – 6.50;
- «МЮ» – 9.00;
- «Вест Хэм» – 11.00.
В сезоне 2019/2020 Дэнни Ингз занял 3-е место среди бомбардиров АПЛ. В том сезоне он забил 22 гола в 38 матчах.
Как вы думаете, перейдет ли Ингз в топ-клуб АПЛ? Пишите в комментариях!
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