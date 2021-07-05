Дэнни Ингз отказался от самого высокооплачиваемого контракта в «Саутгемптоне». Форварда хотят подписать сразу 4 топ-клуба АПЛ

28-летний нападающий «Саутгемптона» Дэнни Ингз не подписал новый 4-летний контракт с клубом, сообщает The Athletic. По данным СМИ, это соглашение могло бы стать самым высокооплачиваемым в истории клуба.

Действующий договор англичанина с «Саутгемптоном» рассчитан до июня следующего года. Сам Ингз заявил, что хочет перейти в топ-клуб. Ранее игроком интересовался «Ман Сити» из-за ухода форварда Серхио Агуэро.



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Следующий клуб Ингза:

«Тоттенхэм» – 4.50 ;

; «Ман Сити» – 5.50 ;

; «Челси» – 6.50 ;

; «МЮ» – 9.00 ;

; «Вест Хэм» – 11.00.

В сезоне 2019/2020 Дэнни Ингз занял 3-е место среди бомбардиров АПЛ. В том сезоне он забил 22 гола в 38 матчах.

Как вы думаете, перейдет ли Ингз в топ-клуб АПЛ? Пишите в комментариях!