«МЮ» хочет устроить обмен вратарями. Де Хеа вернется в бывший клуб?

Давид Де Хеа может покинуть «МЮ» после неудачи в финале Лиги Европы. Испанский вратарь подвергся критике болельщиков после серии пенальти.

По сообщениям СМИ, Де Хеа может может вернуться в «Атлетико», за который выступал до 2011 года. «МЮ» хочет обменять испанца на Облака.

Но фаворит на Де Хеа – «ПСЖ»

На данный момент котировки такие:

«ПСЖ» – 6.00 .

. «Милан» – 8.00 .

. «Тоттенхэм» – 9.00 .

. «Реал», «Ювентус» и «Атлетико» – 11.00 .

и «Атлетико» – . «Рома» – 13.00.

Напомним, что Де Хеа перешел в «МЮ» из «Атлетико» в 2011 году. С тех пор испанец выиграл в составе команды АПЛ, Кубок Англии, Кубок Лиги и Лигу Европы.

Где Де Хеа начнет следующий сезон? Пишите прогнозы в комментариях!