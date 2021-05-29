«МЮ» хочет устроить обмен вратарями. Де Хеа вернется в бывший клуб?
Давид Де Хеа может покинуть «МЮ» после неудачи в финале Лиги Европы. Испанский вратарь подвергся критике болельщиков после серии пенальти.
По сообщениям СМИ, Де Хеа может может вернуться в «Атлетико», за который выступал до 2011 года. «МЮ» хочет обменять испанца на Облака.
Но фаворит на Де Хеа – «ПСЖ»
На данный момент котировки такие:
- «ПСЖ» – 6.00.
- «Милан» – 8.00.
- «Тоттенхэм» – 9.00.
- «Реал», «Ювентус» и «Атлетико» – 11.00.
- «Рома» – 13.00.
Напомним, что Де Хеа перешел в «МЮ» из «Атлетико» в 2011 году. С тех пор испанец выиграл в составе команды АПЛ, Кубок Англии, Кубок Лиги и Лигу Европы.
Где Де Хеа начнет следующий сезон? Пишите прогнозы в комментариях!
Комментарии
Сначала старые
Сначала новые
Согласны? Оставьте свой комментарий.