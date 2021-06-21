Дарина Денисова: объем онлайн-ставок продолжит рост, офшорные БК потеряют еще больше рынка, американский футбол не станет популярным у игроков в России

Президент СРО «Ассоциация букмекерских контор» (СРО БК) Дарина Денисова прокомментировала данные свежего совместного отчета Международной ассоциации честного беттинга (IBIA) и консультационно-аналитической группы H2 Gambling Capital. Согласно опубликованным результатам, оборот международного букмекерского бизнеса к 2025 году увеличится до $767 млрд (к примеру, по сравнению с $490 млрд в 2019 году).

«Несмотря на форс-мажор в виде пандемии коронавируса, а также избыточную зарегулированность гемблинг-рынков многих государств, данные цифры еще раз доказывают, что глобальная индустрия ставок на спорт продолжает развиваться. Это самое главный результат, - уверена Дарина Денисова. – Важно выделить и прогнозируемые цифры роста дохода глобального беттинг-рынка – с $68 млрд в 2020 году до $106 млрд через пять лет».

В исследовании также утверждается, что именно букмекерство растет быстрее всех остальных сегментов игорного бизнеса. Причем прогнозируется и дальнейший стабильный рост - в первую очередь онлайн-ставок. Так, в 2020 году объем онлайн-беттинга впервые обогнал объем букмекерства наземного.

«В результате пандемии, массового локдауна 2020 года и развития онлайна в целом совершенно ясно, что именно интерактивные ставки будут править отраслью в дальнейшем, - считает Президент СРО БК. – Когда ППС во всем мире закрывались в режиме карантина, даже самые, так скажем, олдскульные любители ставок переключили свое внимание на онлайн. И преимущества интернет-ставок очень быстро становятся понятными – скорость ввода/вывода средств, скорость расчета ставок, различный акционно-бонусный фидбэк с БК, безграничные возможности анализа статистической спортивной информации сделают в ближайшие годы наземные пункты совершенно неконкурентными по сравнению с онлайн-букмекерами».

В опубликованном отчете демонстрируются и цифры роста легального букмекерского рынка в последние годы – с 57,7% в 2012 году до прогнозируемых 76,6% в 2025-м.

«Почти все государства с регулируемым рынком гемблинга также наблюдают стабильный рост игорной индустрии – в первую очередь, конечно, букмекерства. Логично, что власти все больше внимания уделяют регуляторной политике и борьбе с нелегальными офшорными букмекерами – ведь последние вымывают потенциальные доходы бюджета. Разумный, а не хаотичный контроль законодателей над индустрией предсказуемо ведет к росту легального рынка в государствах с грамотной политикой в отношении игорного бизнеса», - подчеркивает г-жа Денисова.

Весьма любопытно, что, согласно опубликованному отчету, футбол в общей массе доходов беттинг-рынка составляет нынче 57%, а к 2025 году эксперты ожидают его небольшое снижение – до 55,2%.

«Прогнозируется, что это произойдет за счет роста популярности у любителей ставок таких видов спорта, как, например, бейсбол и американский футбол. Полагаю, данный рост можно будет наблюдать преимущественно в США, где недавно вновь легализовали ставки на спорт и где живет целевая аудитория болельщиков этих видов спорта», - считает Дарина Денисова.

По ее убеждению, в условиях того же российского рынка и предпочтений игроков футбол, скорее, продолжит поступательный рост в общем объеме ставок.

«Думаю, что и остальные члены «большой пятерки» видов спорта - теннис, хоккей, баскетбол и волейбол – не потеряют популярности у отечественных игроков. Можно также прогнозировать дальнейший рост объема ставок на настольный теннис и ММА», - резюмирует Денисова.