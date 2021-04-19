Игроков «Динамо» Барнаул дисквалифицировали за ставки

РФС совместно с администрацией барнаульского «Динамо» провели проверку, в ходе которой было установлено, что некоторые футболисты команды делали ставки на матчи РПЛ, АПЛ и Лиги чемпионов.

Также была проведена проверка на то, делали ли игроки ставки на результаты собственной команды. Однако эта информация не подтвердилась.

Как итог, за нарушение запрета на участие в азартных играх, Комитет по этике дисквалифицировал на год трех футболистов: Николая Шинкевича, Владислава Хмелевского и Виктора Хугаева. Игроки отстранены от любой футбольной деятельности. Однако шесть месяцев из них будут считаться условными. При этом еще два игрока — Юрий Юдин и Ярослав Овсянников были дисквалифицированы на год условно.

«Динамо» Барнаул выступает в ПФЛ. После 17 туров занимает седьмое место в группе 4 (Урал-Приволжье).

А что вы думаете по этому поводу? Стоит ли наказывать за такое?