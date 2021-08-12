14 августа в 19:30 (МСК) «Динамо» Минск дома сыграет с «Динамо» Брест. Встреча состоится в рамках 19 тура Чемпионата Беларуси 2021 года. Аналитики Pin-Up.ru дают следующие котировки на исход:

Победа «Динамо» Минск – 1.63;

Победа «Динамо» Брест – 4.90;

Ничья – 3.60.

«Динамо» Минск: форма, ставки и прогноз

«Динамо» Минск в нынешнем сезоне Чемпионата Беларуси идет на четвертой позиции с 36 очками в активе, отставая от лидирующего «Шахтера» из Солигорска на семь очков. В 18 сыгранных играх:

11 побед;

3 ничьи;

4 поражения.

В последней игре Чемпионата Беларуси в гостевой встрече минчане сыграли вничью с ФК «Слуцк» (1:1). Забив уже в начале игры на четвертой минуте, удержать победный счет не удалось и уже на 20 минуте пропустили мяч в свои ворота. Было много голевых моментов у минской команды, но с реализацией было все плохо: 13 ударов из них в 7 створ и только один гол.

Минская команда в семи официальных встречах подряд не проигрывает, а в шести из них одержал победу. При этом забив в них 19 мячей и пропустив 4. В последней из игр была одержана крупная кубковая победа над командой «Слуцк» (4:0). В этой встрече полузащитник минского клуба Давискиба отметился дублем, забив два мяча в течении трех минут.

Лучший бомбардир команды в текущем сезоне Мбенге забил 10 мячей и идет на второй строчке в списке снайперов Чемпионата Беларуси.

Команда из-за травмы крестообразных связок не сможет помочь Кисляк. Ознакомиться с предварительным составом команды вы можете здесь.

Победу «Динамо» Минск эксперты Pin-Up.ru оценивают коэффициентом 1.63. Хороший кэф дают на Ф1 (-1,5) за 2.85.

«Динамо» Брест: форма, ставки и прогноз

«Динамо» Брест в текущем сезоне Чемпионата Беларуси идет на шестом месте, имея в своем активе 27 очков. В 18 сыгранных играх:

6 побед;

9 ничейных исходов;

3 поражения.

В Чемпионате Беларуси у брестской команды в пяти последних играх лишь одно поражение, при двух победах и двух ничейных исходах. В последней игре чемпионата «Динамо» Брест уступил у себя дома «Неману» (1:3). Пропустив два быстрых мяча в начале игры, брестская команда не смогла прийти в себя и в начале второго тайма пропустила третий. Один мяч отыграть удалось только в концовке игры, на 90 минут отличился Юдчиц.

Лучшие бомбардиры брестской команды в текущем сезоне:

Беленький (8 мячей);

Седько (5).

Ознакомиться с предварительным составом команды вы можете здесь.

Победу брестского «Динамо» эксперты Pin-Up.ru оценивают коэффициентом 4.90. Хороший кэф дают на событие X2 за 2.12.

«Динамо» Минск – «Динамо» Брест: счет в последних матчах

Из восьми общих последних матчей команд, во всех было минимум два гола в игре. А в пяти из них больше двух. Pin-Up.ru предлагает хороший кэф 1.51 на событие «ТБ (2)» – неплохой вариант зарядить событие в ваш экспресс.

«Динамо» Минск – «Динамо» Брест: статистика личных встреч





«Динамо» Брест не проигрывала минскому «Динамо» ни разу за четыре последние очные игры, а в трех из них и вовсе выиграл. Можно взять Ф2 (1) за неплохой кэф 1.63 – неплохой вариант зарядить событие в экспресс.



И брестская и минская команды во всех четырех последних встречах обе отличались. В Pin-Up.ru можно зарядить за хороший кэф 2.10 на событие «Обе забьют».

Где посмотреть онлайн-трансляцию игры?

В прямом эфире трансляцию матча «Динамо» Минск – «Динамо» Брест можно будет посмотреть в БК «Париматч». Чтобы смотреть трансляции в «Париматч», нужно иметь верифицированный счет в данной БК..

Автор прогноза: Денис Антипов