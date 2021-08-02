4 августа в 21:00 (МСК) «Динамо Загреб» дома примет «Легию». Встреча состоится в рамках квалификации Лиги чемпионов. Аналитики Pin-Up.ru дают следующие котировки на исход:

Наиболее актуальные прогнозы и ставки на этот матч вы можете найти на специальной странице матча на сайте Betting Insider.

«Динамо Загреб»: форма, ставки и прогноз

У «Динамо» уже вовсю идет сезон, и стоит отметить, что команда не проигрывает уже 4 матча подряд (3 победы и 1 ничья). Загребцы достаточно уверенно прошли два предыдущих раунда квалификации к ЛЧ, но до этого у них были очень скромные соперники. «Легия» – это уже другой уровень.

Домашнюю игру нужно обязательно забирать, иначе можно сильно обжечься в гостях. Сейчас нет правила гостевого гола, поэтому результат желательно делать здесь и сейчас.

Все лидеры «Динамо Загреб» в строю. Узнать предварительный состав команды на матч с «Легией» вы можете здесь.

77% капперов Betting Insider ставят на победу динамовцев. Один из них – Zaur05 с винстриком в четыре матча.





Можно при этом рискнуть и попробовать фору (-1,5) хозяев поля заиграть. В Pin-Up.ru такая ставка коэффициентом 2.8 оценивается.



«Легия»: форма, ставки и прогноз

У «Легии» дела идут хорошо. Хотя на прошедших выходных случилось первое поражение в чемпионате. Причем проиграли поляки новичку чемпионата. Возможно, такая неудача может выбить их из колеи.

Наверное, «Легию» устроит и ничья в гостях. В таком случае уже дома можно будет играть с позиции силы.

Пока что «Легия» обходится без травм. Узнать предварительный состав поляков вы можете здесь.

В «Легию» бетторы практически не верят, и они готовы допустить лишь то, что команда поучаствует в результативной игре. От результата поляков никто играть не хочет.





Но если вы все же хотите сыграть от «Легии», то Pin-Up предлагает коэффициент 2.15 на то, что гости не проиграют. В этом сезоне «Легия» в Лиге чемпионов еще ни разу не проигрывала.



«Динамо Загреб» – «Легия»: счет в последних матчах





«Легия» забивает уже в десяти матчах подряд. Поставить на гол «Легии» в предстоящей встрече против «Динамо Загреб» в Pin-Up.ru можно за коэффициент 1.67.



Где посмотреть онлайн-трансляцию игры?

Посмотреть матч «Динамо Загреб» – «Легия» можно будет на одном из каналов субхолдинга «Матч». Трансляция также будет доступна на официальном сайте «Матч ТВ».

Источник главного изображения: ФК «Динамо Загреб»