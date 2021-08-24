25 августа в 22:00 (МСК) загребское «Динамо» дома примет «Шериф». Встреча состоится в рамках квалификации к Лиге чемпионов. Аналитики Pin-Up.ru дают следующие котировки на исход:

Наиболее актуальные прогнозы и ставки на этот матч вы можете найти на специальной странице матча на сайте Betting Insider.

«Динамо Загреб»: форма, ставки и прогноз

Вряд ли сейчас кого-то интересует, как «Динамо» играло до и после первого матча против «Шерифа». Потому что в один момент динамовцы разрушили все, ради чего они работали. 0:3 от «Шерифа» в первой встрече – приговор ли это? Реально ли это отыграть, находясь на такой высокой стадии? Очень сложный вопрос.

Теперь «Динамо» нужно забивать минимум три и при этом не пропускать. И то, это даст лишь возможность сыграть дополнительное время. Загребцы загнали себя в невероятно трудную ситуацию.

Сыграть против «Шерифа» не смогут Адеми, Лауритсен, Перич, Сутало и Толич. Узнать предварительный состав «Динамо» вы можете здесь.

29% ставок на Betting Insider идут на победу «Динамо». И бетторов совсем не смущает низкий коэффициент данного события.





Учитывая, что «Динамо» нужна победа как минимум в три мяча, можно хотя бы фору (-1,5) заиграть. Pin-Up.ru ее коэффициентом 2.06 оценивает.



«Шериф»: форма, ставки и прогноз

«Шериф» сотворил сенсацию, обыграв «Динамо» Загреб в первом матче со счётом 3:0. Коллектив из Тирасполя находится в одном шаге от истории, ведь ни одна молдавская команда никогда не играла в групповом этапе Лиги чемпионов.

Чтобы исполнить заветную мечту, «Шерифу» нужно просто не проиграть «Динамо» с разницей в три и более мячей. Вроде бы несложная задача, но в гостях в Хорватии играть всегда сложно. И если динамовцы смогут забить быстрый гол, «Шерифу» будет очень сложно

На матч с «Динамо» тираспольцы выйдут в полной боевой готовности. Узнать предварительный состав «Шерифа» вы можете здесь.

На «Шериф» ставят не так много капперов, но есть те, кто ставят против «Динамо». Один из них – Sabyr Sakta1. Он считает, что у загребцев не получится забить больше двух мячей.





«Шериф» забил три мяча «Динамо» в их первом матче. Почему бы ему не забить хотя бы один во втором? Pin-Up.ru оценивает гол «Шерифа» коэффициентом 1.86.

«Динамо» Загреб – «Шериф»: счет в последних матчах





Если убрать за скобки первый матч с «Шерифом», то «Динамо» сыграло 4 низовых матча кряду. Поставить на ТМ (2,5) в предстоящей игре «Динамо» и «Шерифа» в Pin-Up.ru можно за коэффициент 2.12.



«Динамо Загреб» – «Шериф»: статистика личных встреч





Команды уже в четвертый раз встречаются в квалификации к Лиге чемпионов. В двух случаях из трех вперед проходило «Динамо». Поставить на то, что «Шериф» пройдет дальше и сделает счет в личном противостоянии 2:2 в Pin-Up.ru можно за коэффициент 1.23.



Где посмотреть онлайн-трансляцию игры?

Посмотреть матч «Динамо Загреб» – «Шериф» можно будет на одном из каналов субхолдинга «Матч». Трансляция также будет доступна на официальном сайте «Матч ТВ».

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