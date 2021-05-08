Матч 25 тура чемпионата Украины между «Минаем» и «Шахтером» был под угрозой срыва. Изначально игра должна была пройти 6 мая в 19:00. Однако за пару часов до матча стало известно, что футболисты «Миная» намерены отказаться от участия в игре. Дело в том, что в БК пошел наплыв ставок на ТБ (3,5).

По неподтвержденной информации, об этом игрокам сообщил их тренер-консультант, который отстранен от футбола за участие в договорном матче. Примечательно, что он и возглавляет команду, но по понятным причинам не оформлен официально.

Спустя долгих переговоров с руководством клуба, хозяева согласились начать матч. В итоге встреча началась с опозданием в 34 минуты.

Игра закончилась победой «Шахтера» 4:0, тем самым пробив тот самый тотал голов.

По некоторым предположениям, игроки «Миная» отказывались выходить на поле по той причине, чтобы вернуть деньги, которые уже были поставлены на необходимый исход. Ведь в случае отмены или переноса матча был бы оформлен возврат.

Кроме того, они хотели избежать подозрений в участии в договорном матче, так как из-за измененных кэфов это вызвало бы подозрения.

А вы верите, что этот матч мог иметь договорной характер?