Доннарумма в слезах ушел со встречи с ультрас «Милана» – фанаты требуют отправить игрока в резерв. На вратаря претендуют 6 клубов

Контракт вратаря «Милана» Джанлуиджи Доннаруммы истекает уже этим летом. Обе стороны не могут прийти к новому соглашению, поэтому с каждым днем вероятность ухода итальянца только растет.

Фанаты уже поставили вратарю ультиматум

По информации СМИ, перед вчерашним матчем «Милана» с «Беневенто» (2:0), у Доннаруммы состоялась встреча с фанатами клуба. Вратарь оказался не готов к такому разговору: фанаты потребовали у вратаря не выходить в старте против «Ювентуса». Джанлуиджи покинул встречу в слезах.

Тем не менее, фанаты готовы простить вратарю все обиды, если тот согласится продлить контракт. Но на это требование Доннарумма ответил, что сам будет решать свое будущее.

Куда перейдет Доннарума, если не подпишет контракт?

Фаворитом является «Реал»: на переход итальянца в мадридский клуб можно поставить с кэфом 3.50. Вторым числится «Манчестер Юнайтед» с кэфом 4.00.

Полный список претендентов выглядит следующим образом:

«Реал» – 3.50 ;

; «МЮ» – 4.00 ;

; «Бавария» – 5.00 ;

; «Интер» – 8.00 ;

; «Рома» – 13.00 ;

; «Барселона» – 15.00;

Напомним, что Доннарумма с 16 лет является основным голкипером «Милана». С сезона-2015/16 вратарь провел за «Милан» 211 матчей и выиграл Суперкубок Италии в 2016 году.

Как думаете, какому клубу больше пригодился бы Доннарумма? Пишите свои мысли в комментариях!