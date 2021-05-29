На днях стало известно, что вратарь «Милана» Джанлуиджи Доннарумма покинет клуб по истечении контракта. Данную информацию подтвердил директор итальянского клуба Паоло Мальдини.



Пока неясно, где продолжит карьеру игрок. СМИ писали об интересе сразу нескольких топ-клубов Европы. К примеру, в подписании вратаря заинтересован «Челси». Мино Райола уже проводил встречи с руководством «синих». Однако в лондонском клубе опасаются конкуренции со стороны «Ювентуса», который длительное время готовил трансфер. Плюс ко всему, команду покинет Джанлуиджи Буффон.

Агент игрока также общался с «ПСЖ». Недавно стало известно, что в борьбу за молодого вратаря включилась и «Барселона». Каталонцы опережают и «Ювентус», и «ПСЖ».

Однако букмекеры не считают фаворитом «Барселону».

Вся линия на переход выглядит следующим образом:

«Ювентус» – 1.72 ;

; «Барселона» – 3.00 ;

; «ПСЖ» – 14.00 ;

; «Челси» – 16.00.

Сообщалось, что если «Барселона» и подпишет Доннарумму, тер Штеген все равно останется основным вратарем команды.

Итальянец выступал за «Милан» с 2015 года. Всего он провел за клуб 215 игр, в которых пропустил 227 мячей.

Куда перейти Доннарумме? Напишите свое мнение в комментариях!