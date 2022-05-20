Досрочная выплата выигрыша, если твоя команда повела в два мяча! В BetBoom завершается акция «РПЛ 2:0»

Многим бетторам знакома ситуация, когда любимая команда обыгрывает соперника в два мяча, но по итогу матча теряет очки. Футболисты подвели, ставка не зашла, надежды на выигрыш не оправдались, а настроение падает ниже плинтуса. Чтобы застраховать себя от подобных неудач в российском футболе, воспользуйтесь акцией BetBoom «РПЛ 2:0».

Вот условия: если беттор поставил в прематче на исход матча РПЛ, и его команда повела в два мяча (например, со счетом 2:0, 3:1 и т.д.), то пари автоматически рассчитывается как победное.

Акция действует до конца сезона РПЛ для всех зарегистрированных пользователей букмекерской компании BetBoom на сайте и в мобильных приложениях. Для участия необходимо поставить в прематче на исход любой встречи РПЛ.

Например, в мае уже состоялись два матча по которым произошел досрочный автоматический расчет ставок: «Локомотив» – «Динамо» и «Арсенал Тула» – «Нижний Новгород».

Во встрече «Локомотив» – «Динамо» при счете 1:3 все, кто ставил на «Динамо», получили свой выигрыш уже в первом тайме. В итоге матч закончился ничьей 3:3.

В игре «Арсенал Тула» – «Нижний Новгород» в первом тайме два мяча забили нижегородцы. BetBoom досрочно рассчитал ставки на победу футболистов «Нижнего Новгорода» выигрышными. Сам матч завершился ничьей – 2:2.

Воспользоваться акцией можно даже сейчас, сделав ставки на матчи РПЛ, которые пройдут в субботу 21 мая в 17:00 по МСК:

«Арсенал Тула» – «Урал»

«Динамо Москва» – «Сочи»

«Краснодар» – «Ахмат»

«Крылья Советов» – «Локомотив»

«Нижний Новгород» – «Зенит»

«Рубин» – «Уфа»

«Химки» – «Спартак»

ЦСКА – «Ростов»