БК DraftKings заподозрили в нелегальных ставках и отмывании денег. Акции компании упали на 11%

По мнению инвестиционной исследовательской компании Hindenburg Research, букмекерская контора DraftKings нарушает закон и скрывает операции на черном рынке, а инсайдеры обналичивают деньги через акции букмекера.



Букмекер DraftKings стал публичным в прошлом году в результате объединения с тремя компаниями: SPAC, инвестиционной фирмой Diamond Acquisition, и болгарской компанией игровых технологий SBTech.

Сколько акций уже продали инсайдеры?

Расследование Hindenburg показывает, что Diamond Acquisition получила 9,3 млн акций на сумму около 114 млн долларов в обмен на инвестиции в размере $25 тыс. После размещения акций на бирже инсайдеры продали акции DraftKings на 1,4 млрд долларов, при этом только на 568 млн продался основатель SBTech Шалом Мекензи.





В каких еще махинациях подозревают букмекера?

В расследовании Hindenburg Research говорится, что DraftKings связан с черным рынком именно через болгарскую компанию. Согласно отчетам и данным бывших сотрудников, около половины доходов SBTech в 2020-м пришлось с нелегального рынка;

15-го июня акции DraftKings в определенный момент подешевели на 11,7% до $44,65, но сегодня они торгуются уже на уровне в $48,02;

Бренд продолжает работать в Китае, несмотря на строгие местные правила, запрещающие азартные игры в Интернете. Это также вызвало подозрения у Hindeburg Research.

Акции DraftKings выросли почти на 200% с тех пор, как в апреле 2020-го года компания стала публичной благодаря сделке со SPAC. Компания показывала прямые трансляции на спортивные события, а также была легализована в большинстве штатов США как букмекерская контора.