Betting Insider

Дриусси перешел в клуб Мэттью Макконахи. Кэф на победу «Остина» в турнире – 120.00

автор Владимир Сорокин

Бывший футболист петербуржского «Зенита» перешел в МЛС.

Себастьян Дриусси подписал контракт с клубом «Остин», совладельцем которого является Мэттью Макконахи. 

Ранее 25-летний аргентинец выкупил свой контракт у «Зенита» и покинул клуб.

Winline предлагает следующие кэфы на победу в МЛС:

  • «Сиэтл Саундерс» – 6.20;
  • «Канзас Сити» – 6.60;
  • «Нью Ингланд» – 8.25;
  • «Орландо Сити» – 8.40;
  • «Остин» – 120.00.

Источник: https://www.austinfc.com/news/austin-fc-signs-25-year-old-argentine-attacking-midfielder-sebastian-driussi-to-

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