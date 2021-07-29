Дриусси перешел в клуб Мэттью Макконахи. Кэф на победу «Остина» в турнире – 120.00
Бывший футболист петербуржского «Зенита» перешел в МЛС.
Себастьян Дриусси подписал контракт с клубом «Остин», совладельцем которого является Мэттью Макконахи.
Ранее 25-летний аргентинец выкупил свой контракт у «Зенита» и покинул клуб.
Winline предлагает следующие кэфы на победу в МЛС:
- «Сиэтл Саундерс» – 6.20;
- «Канзас Сити» – 6.60;
- «Нью Ингланд» – 8.25;
- «Орландо Сити» – 8.40;
- «Остин» – 120.00.
Источник: https://www.austinfc.com/news/austin-fc-signs-25-year-old-argentine-attacking-midfielder-sebastian-driussi-to-
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