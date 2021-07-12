«Эвертон» – один из претендентов на Дензела Дамфриса. Однако у букмекеров другой фаворит

Одним из ярких футболистов на групповом этапе стал защитник сборной Нидерландов Дензел Дамфрис. На всем турнире игрок провел 4 игры, забив 2 мяча (в ворота Украины и Австрии). Кроме того, он был признан лучшим игроком матча второго тура Нидерланды – Австрия.

СМИ писали о том, что многие европейские клубы заинтересованы в услугах защитника «ПСВ». Однако от многих из них конкретных действий не поступало.

Представитель «ПСВ» заявлял, что Дензел Дамфрис покинет клуб в это трансферное окно.

Букмекеры же открыли линию на то, в какой клуб перейдет игрок уже этим летом:

«Интер» – 2.25 ;

; «Эвертон» – 2.50 ;

; «Бавария» – 20.00 ;

; «Реал» – 25.00.

Дамфрис провел в прошлом сезоне 30 игр в составе «ПСВ» в Высшей Лиге Нидерландов. На его счету 2 гола и 6 голевых передач.

Как вам его игра на Евро? Перейдет в топ-клуб? Поделитесь своим мнением в комментариях!