«Эвертон» – один из претендентов на Дензела Дамфриса. Однако у букмекеров другой фаворит
Одним из ярких футболистов на групповом этапе стал защитник сборной Нидерландов Дензел Дамфрис. На всем турнире игрок провел 4 игры, забив 2 мяча (в ворота Украины и Австрии). Кроме того, он был признан лучшим игроком матча второго тура Нидерланды – Австрия.
СМИ писали о том, что многие европейские клубы заинтересованы в услугах защитника «ПСВ». Однако от многих из них конкретных действий не поступало.
Представитель «ПСВ» заявлял, что Дензел Дамфрис покинет клуб в это трансферное окно.
Букмекеры же открыли линию на то, в какой клуб перейдет игрок уже этим летом:
- «Интер» – 2.25;
- «Эвертон» – 2.50;
- «Бавария» – 20.00;
- «Реал» – 25.00.
Дамфрис провел в прошлом сезоне 30 игр в составе «ПСВ» в Высшей Лиге Нидерландов. На его счету 2 гола и 6 голевых передач.
Как вам его игра на Евро? Перейдет в топ-клуб? Поделитесь своим мнением в комментариях!
Комментарии
Сначала старые
Сначала новые
Согласны? Оставьте свой комментарий.