Дибала пока не продлил контракт с «Юве». Кэф на переход в «Челси» – 5.00

Форвард сборной Аргентины и «Ювентуса» Пауло Дибала может стать свободным агентом в 2022-м году. Игрок пока не подписал новый контракт с клубом.

Дибала ведет переговоры о продлении контракта

По данным итальянского журнала Tuttosport, Дибала и «Юве» все еще договариваются о новом контракте. По слухам, футболист хочет стать капитаном клуба и стороны могут подписать долгосрочный контракт с заработной платой в 10 миллионов евро.



Куда может перейти игрок?

Букмекеры оценили, где может продолжить карьеру Дибала, если не подпишет новый договор с «Юве». Фаворитом считается «Челси» – БК дают кэф 5.00 на это событие. То, что Пауло останется в «Юве» – 1.25.

Следующий клуб Пауло Дибала:

«Ювентус» – 1.25 ;

; «Челси» – 5.00 ;

; «Тоттенхэм» – 7.00 ;

; «Барселона» – 8.00 ;

; «ПСЖ» – 12.00 ;

; «Реал» – 14.00 ;

; «МЮ» – 16.00.

Напомним, что Дибала играет в составе «Ювентуса» с лета 2015-го года.



Останется ли Дибала в «Юве»? Пишите в комментариях!