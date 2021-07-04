Betting Insider

Дибала пока не продлил контракт с «Юве». Кэф на переход в «Челси» – 5.00

автор Данила Карзанов

Форвард сборной Аргентины и «Ювентуса» Пауло Дибала может стать свободным агентом в 2022-м году. Игрок пока не подписал новый контракт с клубом.

Дибала ведет переговоры о продлении контракта

По данным итальянского журнала Tuttosport, Дибала и «Юве» все еще договариваются о новом контракте. По слухам, футболист хочет стать капитаном клуба и стороны могут подписать долгосрочный контракт с заработной платой в 10 миллионов евро.

Куда может перейти игрок? 

Букмекеры оценили, где может продолжить карьеру Дибала, если не подпишет новый договор с «Юве». Фаворитом считается «Челси» – БК дают кэф 5.00 на это событие. То, что Пауло останется в «Юве» – 1.25

Следующий клуб Пауло Дибала: 

  • «Ювентус» – 1.25;
  • «Челси» – 5.00;
  • «Тоттенхэм» – 7.00;
  • «Барселона» – 8.00;
  • «ПСЖ» – 12.00;
  • «Реал» – 14.00;
  • «МЮ» – 16.00

Напомним, что Дибала играет в составе «Ювентуса» с лета 2015-го года.

Останется ли Дибала в «Юве»? Пишите в комментариях!

Комментарии
Сначала старые
Сначала новые
Согласны? Оставьте свой комментарий.