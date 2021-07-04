Дибала пока не продлил контракт с «Юве». Кэф на переход в «Челси» – 5.00
Форвард сборной Аргентины и «Ювентуса» Пауло Дибала может стать свободным агентом в 2022-м году. Игрок пока не подписал новый контракт с клубом.
Дибала ведет переговоры о продлении контракта
По данным итальянского журнала Tuttosport, Дибала и «Юве» все еще договариваются о новом контракте. По слухам, футболист хочет стать капитаном клуба и стороны могут подписать долгосрочный контракт с заработной платой в 10 миллионов евро.
Куда может перейти игрок?
Букмекеры оценили, где может продолжить карьеру Дибала, если не подпишет новый договор с «Юве». Фаворитом считается «Челси» – БК дают кэф 5.00 на это событие. То, что Пауло останется в «Юве» – 1.25.
Следующий клуб Пауло Дибала:
- «Ювентус» – 1.25;
- «Челси» – 5.00;
- «Тоттенхэм» – 7.00;
- «Барселона» – 8.00;
- «ПСЖ» – 12.00;
- «Реал» – 14.00;
- «МЮ» – 16.00.
Напомним, что Дибала играет в составе «Ювентуса» с лета 2015-го года.
Останется ли Дибала в «Юве»? Пишите в комментариях!
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