Нападающий «Зенита» Артем Дзюба обратился к болельщикам в инстаграме.

«Всем хорошего дня, настроения солнечного! Все, я возвращаюсь. Ухожу из мира негатива обратно в мир позитива. Хватит переживать за чемпионат Европы, за все-все, а то так можно уйти не туда. Так что все.

Я снова все тот же. Так что начинаем. Новый сезон уже стартовал, будем стараться – никаких для нас границ.

И, кстати, ребята, спасибо всем за вашу доброту, переживания, все нормальненько. Чуть-чуть погрустили и хватит», – сказал Дзюба на видео в сторис.

«Зенит» во 2-м туре РПЛ сыграет в гостях против «Ростова». Матч состоится 1 августа, начало – в 20:00.

Кэф на гол Артема Дзюбы в этой игре – 1.83.

Котировки на исход матча:

победа «Ростова» – 7.20

ничья – 4.40

победа «Зенита» – 1.57

Источник: https://www.instagram.com/arte...