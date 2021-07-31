Дзюба: «Хватит переживать за Евро. Я снова тот же». Кэф на гол Дзюбы «Ростову» – 1.83
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба обратился к болельщикам в инстаграме.
«Всем хорошего дня, настроения солнечного! Все, я возвращаюсь. Ухожу из мира негатива обратно в мир позитива. Хватит переживать за чемпионат Европы, за все-все, а то так можно уйти не туда. Так что все.
Я снова все тот же. Так что начинаем. Новый сезон уже стартовал, будем стараться – никаких для нас границ.
И, кстати, ребята, спасибо всем за вашу доброту, переживания, все нормальненько. Чуть-чуть погрустили и хватит», – сказал Дзюба на видео в сторис.
«Зенит» во 2-м туре РПЛ сыграет в гостях против «Ростова». Матч состоится 1 августа, начало – в 20:00.
Кэф на гол Артема Дзюбы в этой игре – 1.83.
Котировки на исход матча:
- победа «Ростова» – 7.20
- ничья – 4.40
- победа «Зенита» – 1.57
Источник: https://www.instagram.com/arte...
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