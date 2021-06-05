Дзюбе нужно забить один мяч, чтобы стать лучшим бомбардиром сборной. Побьет ли форвард два рекорда Кержакова?

Сегодня сборная России играла контрольный матч перед стартом Евро-2020. Команда Черчесова принимала дома Болгарию.



Артем Дзюба вышел на игру в стартовом составе. Чтобы побить рекорд Александра Кержакова по голам за сборную (30 мячей), Дзюбе осталось забить один гол.

Что считают букмекеры?

Букмекеры давали кэф 2.08 на то, что Артем забьет гол в матче против Болгарии. Последний раз форвард забивал за сборную 27 марта против Словении (2:1). Игрок отличился дублем. На данный момент Дзюба не забивает три матча подряд.





Дзюба приближается к двум рекордам Кержакова

Александру Кержакову принадлежит два рекорда — по голам в сборной (30 мячей) и за карьеру (233 мяча). У форварда «Зенита» Дзюбы сейчас на счету 203 гола. Букмекеры оценили шансы игрока на обновление рекорда:

Артём Дзюба побьет рекорд Александра Кержакова по голам за карьеру. Да – 1.10; Нет – 5.80.

Сможет ли Дзюба забить гол Болгарии? Пишите в комментариях!