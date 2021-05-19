Англия – фаворит Евро-2020. На победу англичан дают кэф 6.00

Евро-2020 стартует через три недели! Матч-открытие Турция — Италия сыграют 11 июня.

Букмекеры уже открыли линию на победителя Чемпионата Европы по футболу. Самые низкие коэффициенты у англичан и французов. Кэф на победу бельгийцев также понизился до 6.00 после того, как сборная огласила состав игроков.

БК ставят на финальную победу англичан. В пользу команды Саутгейта тот факт, что оба полуфинала и финал Евро-2020 пройдут на «Уэмбли». Но это не единственная причина считать англичан фаворитами ЧЕ. Букмекеры считают, что английская молодежка находится в лучшей форме и готова бороться за первое место. Кэф на победу сборной Англии по футболу на Евро — 5.00.

Топ-6 сборных, которые могут выиграть Евро-2020 по мнению букмекеров:

Англия — 5.00; Франция — 5.00; Бельгия — 6.00; Германия — 7.50; Испания — 8.00; Португалия — 9.00.

Примечательно, что букмекеры не верят в победу Португалии, Хорватии и Нидерландов. На действующего победителя Евро — Португалию — дают кэф 9.00, а Хорватии и Нидерландов нет даже в десятке.

Как вы думаете, кто станет победителем Евро-2020? Пишите ваше мнение в комментариях!