22 мая в Роттердаме состоялся финал популярного музыкального конкурса Евровидение-2021.

Победу одержала Италия, которую представляла рок-группа Måneskin с песней «Zitti e buoni» («Тихие и смирные»). Кэф на победу итальянцев оценивался букмекерами как 11.00.

БК считали фаворитом Евровидения Мальту. На мальтийскую артистку Destiny давали кэф 4.25, но в результате она заняла только 7-ую строчку.

Кто входил в топ-10 фаворитов и какое место занял?

Мальта – 4.25 (Итог: 7 место) Швейцария – 5.00 (Итог: 3 место) Франция – 8.00 (Итог: 2 место) Болгария – 10.00 (Итог: 11 место) Швеция – 10.00 (Итог: 14 место) Италия – 11.00 (Итог: 1 место) Литва – 15.00 (Итог: 8 место) Исландия – 15.00 (Итог: 4 место) Финляндия – 21.00 (Итог: 6 место) Кипр – 26.00 (Итог: 16 место)

Российская певица Manizha не вошла в тройку финалистов. Артистка выступала с треком «Russian Woman» и заняла 11-е место.

Какие кэфы давали на выход Manizha в тройку финалистов?

Букмекеры оценили шансы российской певицы следующим кэфами:

Попадет в тройку – 12.00 (8%);

Не попадет в тройку – 1.01 (99%).

Напомним, что депутат госдумы Виталий Милонов поставил 400 000 рублей на то, что Manizha не войдет в топ-3 Евровидения с кэфом 1.01. Подробнее ознакомиться с материалом можно здесь.