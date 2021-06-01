Сможет ли сборная России обыграть Польшу? Экспресс дня с общим кэфом 6.35!
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Сегодня пройдет несколько товарищеских матчей в рамках подготовки к Евро-2020. Наши пользователи дали прогнозы на главные события дня, а мы собрали из них экспресс!
⚡ Общий кэф – 6.35!
(19:00) Хорватия – Армения: П1 за 1.20.
(19:00) Словакия – Болгария: П1 за 1.87.
(21:45) Польша – Россия: П2 за 2.83.
Вчерашний экспресс не зашел из-за одного матча. Но в комментариях есть победитель: у Stavkaigra зашел кэф 5.61!
Соберете в комментариях свой экспресс? Если он зайдет – завтра мы его покажем
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