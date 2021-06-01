Сегодня пройдет несколько товарищеских матчей в рамках подготовки к Евро-2020. Наши пользователи дали прогнозы на главные события дня, а мы собрали из них экспресс!

⚡ Общий кэф – 6.35!

(19:00) Хорватия – Армения: П1 за 1.20.

(19:00) Словакия – Болгария: П1 за 1.87.

(21:45) Польша – Россия: П2 за 2.83.

Вчерашний экспресс не зашел из-за одного матча. Но в комментариях есть победитель: у Stavkaigra зашел кэф 5.61!

Соберете в комментариях свой экспресс? Если он зайдет – завтра мы его покажем