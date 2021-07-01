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Завтра стартуют матчи 1/4 финала Евро-2020. А пока что ставим на чемпионат Бразилии и Лигу чемпионов АФК.

Мы собрали экспресс из прогнозов наших пользователей на сегодняшние матчи.

🔥 Общий кэф – 3.38!

Соберешь в комментариях лучше? Если твой экспресс зайдет – завтра мы его покажем!