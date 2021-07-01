Экспресс на чемпионат Бразилии и Лигу чемпионов АФК! Общий кэф – 3.38
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Завтра стартуют матчи 1/4 финала Евро-2020. А пока что ставим на чемпионат Бразилии и Лигу чемпионов АФК.
Мы собрали экспресс из прогнозов наших пользователей на сегодняшние матчи.
🔥 Общий кэф – 3.38!
- (17:00) «Нагоя Грампус» – «Ратчабури»: ТБ (2,5) за 1.42.
- (19:00) «Чианграй Юнайтед» – «Гамба Осака»: П1 за 1.37.
- (20:30) «Ред Булл» Браганнтино – «Сеара»: П1 за 1.74.
Соберешь в комментариях лучше? Если твой экспресс зайдет – завтра мы его покажем!
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