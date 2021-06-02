Как вам вчерашний финал ЛЕ? На кого ставили? Пока до финала ЛЧ еще пара дней, ставим на чемпионаты Румынии, Австрии и Серия Б!

Мы взяли популярные ставки пользователей Betting Insider и собрали из них экспресс на вторник!

🔥 Общий кэф – 4.22!

Вчерашний экспресс с кэфом 6.35 не зашел, к сожалению.

Но в комментариях у пользователя Ruslan Vyushkin5 экспресс сыграл! Вот его купон:



Северная Македония 1:1 Словения: ОЗ: Да

Польша 1:1 Россия: ТМ (2,5)

Словакия 1:1 Болгария: Х2

Согласитесь или соберете свой?