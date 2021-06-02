Betting Insider

Сможет ли сборная Германии обыграть Данию? Экспресс на среду с кэфом 4.22!

автор Юрий Еремичев

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Как вам вчерашний финал ЛЕ? На кого ставили? Пока до финала ЛЧ еще пара дней, ставим на чемпионаты Румынии, Австрии и Серия Б!

Мы взяли популярные ставки пользователей Betting Insider и собрали из них экспресс на вторник!

🔥 Общий кэф – 4.22!

Вчерашний экспресс с кэфом 6.35 не зашел, к сожалению.  

Но в комментариях у пользователя Ruslan Vyushkin5 экспресс сыграл! Вот его купон:

Северная Македония 1:1 Словения: ОЗ: Да 
Польша 1:1 Россия: ТМ (2,5) 
Словакия 1:1 Болгария: Х2

Согласитесь или соберете свой?

Комментарии
Сначала старые
Сначала новые
Cheers!
41.3% WR-2.39% ROI
П1 с ф-1
ОЗ - да
П1
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Антон Бабаркин
42% WR-6.67% ROI
Англия тб1. 5
Обе забьют тб1. 5
Франция тб1. 5
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Eugene Suldin
42.5% WR-1.14% ROI
Чепуха
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Денис Владиславович
50% WR-0.46% ROI
Победа Германии
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Sharif Tolibov
0% WR0% ROI
Германия сыграет в ничью
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Ilya Alexeev
58.9% WR-0.21% ROI
Англия Австрия Х2
Германия Дания Х2
Франция победит
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Денис Усманов 86
46% WR-2.12% ROI
Англия-Австрия Ф1(-1) Германия-Дания Ф1 (0) Франция-Уэльс ТБ 2
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AVDOVV
47.1% WR-1.08% ROI
Германия количество голов 2 или 3 кэф 1.92
Англия победа 1.52
Франция тотал матча меньше 3 кэф 1.45 
общий 4.23 я так поставил
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Юрий Полянко
32.6% WR-13.81% ROI
Англия - Австрия тб2
Германия - Дания обз
Франция - Уэльс инд т1 б 1,5
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Кайрат Ширубаев1
39.7% WR-6.7% ROI
100%
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