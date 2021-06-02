Сможет ли сборная Германии обыграть Данию? Экспресс на среду с кэфом 4.22!
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Как вам вчерашний финал ЛЕ? На кого ставили? Пока до финала ЛЧ еще пара дней, ставим на чемпионаты Румынии, Австрии и Серия Б!
Мы взяли популярные ставки пользователей Betting Insider и собрали из них экспресс на вторник!
🔥 Общий кэф – 4.22!
- (22:00) Англия – Австрия: П1 за 1.55.
- (22:00) Германия – Дания: П1 за 2.08.
- (22:05) Франция – Уэльс: П1 за 1.31.
Вчерашний экспресс с кэфом 6.35 не зашел, к сожалению.
Но в комментариях у пользователя Ruslan Vyushkin5 экспресс сыграл! Вот его купон:
Северная Македония 1:1 Словения: ОЗ: Да
Польша 1:1 Россия: ТМ (2,5)
Словакия 1:1 Болгария: Х2
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Комментарии
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