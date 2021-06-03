До старта Евро-2020 остается совсем чуть-чуть! А пока мы наблюдаем за подготовительными играми национальных сборных. Кроме того, сегодня полуфиналы молодежного Евро!

Мы взяли популярные ставки пользователей Betting Insider и собрали из них экспресс на вторник!

🔥 Общий кэф – 5.30!

Вчерашний экспресс с кэфом 4.22 не зашел, к сожалению: сборная Германии сыграла вничью с Данией.

Однако в комментариях оказался победитель! У каппера Cheers! зашел экспресс., хотя одно событие было рассчитано как возврат. Вот его купон:

Англия 1:0 Австрия: Ф1 (-1);

Германия 1:1 Дания: ОЗ: Да;

Франция 3:0 Уэльс: П1.

Согласитесь сегодняшним экспрессом или соберете свой?