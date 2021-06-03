Смогут ли греки обыграть бельгийцев, а Турция – сборную Молдовы? Экспресс на среду с кэфом 5.30!
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До старта Евро-2020 остается совсем чуть-чуть! А пока мы наблюдаем за подготовительными играми национальных сборных. Кроме того, сегодня полуфиналы молодежного Евро!
Мы взяли популярные ставки пользователей Betting Insider и собрали из них экспресс на вторник!
🔥 Общий кэф – 5.30!
- (20:00) Турция – Молдова: П1 за 1.15.
- (21:00) Украина – Северная Ирландия: П1 за 1.69.
- (21:45) Бельгия – Греция: П1 за 1.40
- (22:00) Нидерланды U-21 – Германия U-21: Ф1 (0) за 1.95.
Вчерашний экспресс с кэфом 4.22 не зашел, к сожалению: сборная Германии сыграла вничью с Данией.
Однако в комментариях оказался победитель! У каппера Cheers! зашел экспресс., хотя одно событие было рассчитано как возврат. Вот его купон:
Англия 1:0 Австрия: Ф1 (-1);
Германия 1:1 Дания: ОЗ: Да;
Франция 3:0 Уэльс: П1.
Согласитесь сегодняшним экспрессом или соберете свой?
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