Ставишь на сегодняшние матчи? Получи фрибет 1000 рублей от Winline!

Сегодня нас ждет третий квалификационный раунд ЛЧ. Также пройдет несколько отборочных матчей Лиги Европы и Лиги Конференций. На кого будете ставить?

Мы взяли лишь популярные ставки пользователей Betting Insider и собрали из них экспресс на понедельник.

🔥 Общий кэф – 6.74!

Вчерашний экспресс с кэфом 5.84 не зашел!

Статистика последних 5 экспрессов: 0+, 5-.

В последних 5 баттлах побеждали:

brat2211;

brat2211;

brat2211;

Губернатор от народа;

Сергей Тюриков5.

Согласитесь с сегодняшним экспрессом или соберете свой?