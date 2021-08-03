Betting Insider

Экспресс на 3 августа: ставим на Лигу Чемпионов с кэфом 6.74!

автор Данила Карзанов

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Сегодня нас ждет третий квалификационный раунд ЛЧ. Также пройдет несколько отборочных матчей Лиги Европы и Лиги Конференций. На кого будете ставить?

Мы взяли лишь популярные ставки пользователей Betting Insider и собрали из них экспресс на понедельник.

🔥 Общий кэф – 6.74!

Вчерашний экспресс с кэфом 5.84 не зашел! 

Статистика последних 5 экспрессов: 0+, 5-.

В последних 5 баттлах побеждали:

😎 brat2211;

😎 brat2211;

😎 brat2211;

😎 Губернатор от народа;

😎 Сергей Тюриков5.

Согласитесь с сегодняшним экспрессом или соберете свой?

Комментарии
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brat2211
43.8% WR-6.48% ROI
Спарта-Монако т. м. 2.5 кф. 2.2
ПСВ-Митьюдланд о. з. +т.б.2.5 уф. 2.53
Генк-Шахтер о. з. -нет кф. 2.45
Экспресс получается:13.63
У меня за два дня 0+‚2-(минус 2000) 
У администрации за два дня 0+‚2-(минус 2000)
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