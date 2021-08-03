Экспресс на 3 августа: ставим на Лигу Чемпионов с кэфом 6.74!
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Сегодня нас ждет третий квалификационный раунд ЛЧ. Также пройдет несколько отборочных матчей Лиги Европы и Лиги Конференций. На кого будете ставить?
Мы взяли лишь популярные ставки пользователей Betting Insider и собрали из них экспресс на понедельник.
🔥 Общий кэф – 6.74!
- (20:00) «Спарта» Прага – «Монако»: П2 за 1.80;
- (21:00) ПСВ – «Мидтьюлланд»: ТБ (2,5) за 1.68;
- (21:00) «Генк» – «Шахтер»: П2 за 2.23 .
Вчерашний экспресс с кэфом 5.84 не зашел!
Статистика последних 5 экспрессов: 0+, 5-.
В последних 5 баттлах побеждали:
Согласитесь с сегодняшним экспрессом или соберете свой?
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brat2211
43.8% WR-6.48% ROI