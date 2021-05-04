4 мая 2021 21:15

1Х – 1.61

Да, у «Лутона» особо мотивации в чемпионате нет. В то же время «Ротерхэму» нужны очки. Но где был «Ротерхэм» раньше? Очки ему нужны не первый день, и тем не менее из последних 6-ти матчей он проиграл 5. Только в прошлом туре удалось добыть ничью с не самым сильным «Блэкберном».

Как по мне, у нас тут есть явный фаворит, и этот фаворит играет дома. Речь, конечно же, о «Лутоне», который комфортно чувствует себя в середине турнирной таблицы. В последних 10 матчах у «Ротерхэма» только одна победа, а «Лутон» сейчас проигрывает крайне редко. Так почему бы нам не заиграть 1Х?

4 мая 2021 22:00

ИТ1М (2,5) – 1.43

«ПСЖ» в этом сезоне больше 2-х голов пропускал только в 2-х матчах. А теперь вспомните, какие мячи «Сити» забил в первой полуфинальной встрече в Париже. Сначала навес Де Брюйне превратился в гол, а потом случился штрафной Мареза сквозь стенку. Никакого дизреспекта «Сити», но «горожане» организовали довольно курьезные голы.

Собственно, с чего бы им сегодня три забивать три «ПСЖ»? Тут Неймар заявил, что готов к войне на футбольном поле. Уверен, парижане своего последнего слова еще не сказали.



4 мая 2021 20:00

1Х – 1.82

А «Гавр», между прочим, не проиграл 4 из 5-ти последних встреч в Лиге 2. Но «Гавр» еще не обезопасил себя от вылета. Скорее всего, команда останется в Лиге 2, но лучше лишний раз перестраховаться.

Думаю, что «Гавр» сегодня будет играть на ничью, и у него это получится. Во-первых, это домашний матч для команды, во-вторых, «Тулуза» приезжает не в лучшей форме. Гости проиграли 2 последних матча, и большой вопрос – смогут ли они сходу взять 3 очка у мотивированного «Гавра». Предлагаю заиграть ставку «Гавр» не проиграет за 1.82.

Итоговый экспресс на игры Лиги чемпионов, Чемпионшипа и Лиги 2

«Лутон» – «Ротерхэм»: 1Х с коэффициентом 1.61;

«Манчестер Сити» – «ПСЖ»: ИТ1М (2,5) с коэффициентом 1.43;

«Гавр» – «Тулуза»: 1Х с коэффициентом 1.82.

Статистика экспрессов Александра Москвина

Всего поставлено: 14.

Сыграли: 3.

Проиграли: 11.

Средний кэф: 4.32.

Последние 5 экспрессов: 6.95, (-), 6.18 (-), 3.45 (-), 4.59 (-), 3.38 (-), 4.42 (-).



Источник главного изображения: UEFA

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