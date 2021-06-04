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Экспресс на товарищеские матчи сборных! Общий коэффициент – 10.08

автор Юрий Еремичев

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До Евро-2020 осталась ровно неделя! А пока что сборные готовятся к турниру, играя в товарищеских матчах. 

Пользователи Betting Insider дали прогнозы на главные события дня, а мы составили из них экспресс!

(19:00) Северная Македония – Казахстан: П1 за 1.68.

(20:30) Испания – Португалия: Ничья за 3.45.

(21:45) Италия – Чехия: П1 за 1.74.

Общий кэф  – 10.08!

Вчерашний экспресс не зашел. В комментариях тоже не оказалось победителей. Исправите сегодня?

Собери в комментариях свой экспресс! Если он сыграет – завтра мы его покажем

Комментарии
Сначала старые
Сначала новые
Дориан Грей
40% WR-0.09% ROI
Македония-Казахстан ТМ 2.5 1.7
Коссово-Мальта ТМ 3 1.54
Финляндия-Эстония ТБ *******7
Испания-Португалия ТМ 3 1.41
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