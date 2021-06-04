Экспресс на товарищеские матчи сборных! Общий коэффициент – 10.08
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До Евро-2020 осталась ровно неделя! А пока что сборные готовятся к турниру, играя в товарищеских матчах.
Пользователи Betting Insider дали прогнозы на главные события дня, а мы составили из них экспресс!
(19:00) Северная Македония – Казахстан: П1 за 1.68.
(20:30) Испания – Португалия: Ничья за 3.45.
(21:45) Италия – Чехия: П1 за 1.74.
Общий кэф – 10.08!
Вчерашний экспресс не зашел. В комментариях тоже не оказалось победителей. Исправите сегодня?
Собери в комментариях свой экспресс! Если он сыграет – завтра мы его покажем
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Дориан Грей
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