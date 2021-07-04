Экспресс на чемпионат Беларуси! Общий кэф – 3.55
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Сегодня пройдут матчи 15 тура Чемпионата Беларуси. Мы собрали экспресс из прогнозов наших пользователей в матч-центре!
🔥 Общий кэф – 3.55!
- (16:00) «Витебск» – БАТЭ: П2 за 1.49.
- (18:00) «Динамо» Минск – «Славия» Мозырь: П1 за 1.27.
- (20:00) «Динамо» Брест – «Рух» Брест: П2 за 1.88.
Кто победил в комментариях?
Вчера в комментариях победный экспресс собрали сразу два пользователя – Дана Каримова и Арман Танкиев.
Собери в комментариях свой экспресс! Если он зайдет – мы его покажем завтра
Комментарии
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Жека 48
35.7% WR-2.21% ROI