Сегодня пройдут матчи 15 тура Чемпионата Беларуси. Мы собрали экспресс из прогнозов наших пользователей в матч-центре!

🔥 Общий кэф – 3.55!

Кто победил в комментариях?

Вчера в комментариях победный экспресс собрали сразу два пользователя – Дана Каримова и Арман Танкиев.

Собери в комментариях свой экспресс! Если он зайдет – мы его покажем завтра