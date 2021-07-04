Betting Insider

Экспресс на чемпионат Беларуси! Общий кэф – 3.55

автор Амиль Гусейнов

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Сегодня пройдут матчи 15 тура Чемпионата Беларуси. Мы собрали экспресс из прогнозов наших пользователей в матч-центре!

🔥 Общий кэф – 3.55!

Кто победил в комментариях?

Вчера в комментариях победный экспресс собрали сразу два пользователя – Дана Каримова и Арман Танкиев.

Собери в комментариях свой экспресс! Если он зайдет – мы его покажем завтра

Комментарии
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Жека 48
35.7% WR-2.21% ROI
победа БАТЕ, Славия Мозырь ф+2.5 кф 2 жб 🤑🤑🤑
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