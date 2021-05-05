5 мая 2021 22:00

В первом полуфинальном матче англичане в гостях сыграли с испанцами (1:1). Теперь для прохода в финал ЛЧ достаточно будет выиграть с разницей в 1 мяч или сыграть вничью (0:0).

«Челси» в АПЛ идет на четвертом месте. От третьего «Лестера» отставание в 2 очка. А отрыв от пятого «Вест Хэма» 3 балла. В последней игре АПЛ был дома обыгран «Фулхэм» (2:0).

В предстоящем матче у «Челси» не сыграет Ковачич, который залечивает мышечную травму.

«Реалу», чтобы попасть в финал Лиги Чемпионов необходимо забить минимум 1 гол и не пропустить больше одного.

В Ла Лиге мадридцы идут на втором месте, с равным количеством очков с «Барсой», но выше их по дополнительным показателям. От «Атлетико» отставание в 2 балла. В последнем туре Примеры команда Зидана выиграла «Осасуну» (2:0).

18 матчей подряд во всех турнирах мадридцы не проигрывают:

12 побед;

6 ничьих.

В предстоящем матче «Реалу» не смогут помочь: Карвахаль и Васкес.

Прогноз: «Челси» будет играть этот матч от обороны, ведь им важно не пропустить, и не даст создать много моментов «Реалу». Англичане будут играть в осторожный футбол, периодически контратакуя. Думаю, что будет минимальный счет и возьму событие «ТМ» (3).

5 мая 2021 12:00

ФНЛ

«Спартак-2» в этом сезоне ФНЛ борется за выживание. От зоны вылета отрыв в 2 очка при одной игре в запасе.

Дубль «Спартака» проигрывает три игры кряду. В последней игре первенства ФНЛ москвичи проиграли команде «Нижний Новгород» (0:4).

Лучший голеадор москвичей – Игнатов, имеет в активе 10 мячей.

Игру пропустит Детенышев, который получил красную карточку в предыдущем туре чемпионата.

«Крылья Советов» уже обеспечил себе возвращение в РПЛ и на данный момент лидирует в ФНЛ. При победе в игре со «Спартаком-2» самарцы досрочно возьмут чемпионство в ФНЛ.

В 27 последних официальных играх «Крылья Советов» не проигрывает. В последней игре чемпионата ФНЛ был обыгран «Акрон» (2:1).

В составе самарцев блещет Сергеев, который отгрузил в этом сезоне уже 37 мячей.

В последних трех очных матчах «Крылья» побеждали оппонента.

Прогноз: «Крылья Советов» в этом сезоне на голову выше «Спартака-2». Они в этой игре могут уже оформить чемпионство в ФНЛ и приложат все усилия для этого, чтобы потом спокойно доигрывать две оставшиеся игры. Поэтому сделаю прогноз на победу самарцев и жду дубля от Сергеева.





5 мая 2021 21:30

«АЕК» идет на четвертой строчке в Чемпионате Греции, имея в активе 55 очков. Отставание от третьего «ПАОК» 3 очка.

В последней игре греческого чемпионата «АЕК» уступил «Олимпиакосу» (0:2).

В составе «АЕК» идет на втором месте в списке лучших бомбардиров Чемпионата Греции Ансарифард, с 12 голами в активе.

«ПАОК» идет на третьем месте с одинаковым количеством очков с «Арисом» (по 58), но по дополнительным показателям вторую строчку им уступают.

Последнюю игру чемпионата «ПАОК» с «Панатинаикос» сыграл вничью (0:0). А до этого выиграл у «Ариса» с «Олимпиакосом».

В составе «ПАОК» больше всех отличились в этом сезоне:

Свидерски (11 мячей);

Живкович (9).

В последних пяти очных встречах между «АЕК» и «ПАОК»:

3 раза выигрывали «ПАОК»;

2 ничьи.

Прогноз: «ПАОК» четыре игры подряд не проигрывает, причем две из них выиграл у команд, идущих выше по таблице. Нужна только победа, чтобы рассчитывать на медали в чемпионате. «АЕК» же две игры выиграть не может. Считаю, что прогноз на то, что гости не проиграют выглядит закономерным. Для экспресса хороший кэф 1.47.

Итоговый экспресс на игры ЛЧ, ФНЛ, Чемпионата Греции

«Челси» – «Реал» ТМ (3) с коэффициентом 1.36;

«Спартак-2» – «Крылья Советов»: П2 с коэффициентом 1.67;

«АЕК» – «ПАОК»: X2: с коэффициентом 1.47.

Общий коэффициент: 3.34

Статистика экспрессов (Sportik-акула)

Всего поставлено: 17.

Сыграли: 5.

Проиграли: 12.

Средний кэф: 4.28

Последние 5 экспрессов: ❌,❌,❌,✅,❌.